Пиар-кампания вокруг уголовного преследования Шора

В последние месяцы в информационном пространстве появилась серия сообщений, повествующих о путешествиях в Страсбург и Брюссель представителей Илана Шора – молдавского бизнесмена и, по совместительству, примара Оргеева, который в июне был осуждён к семи с половиной годам тюремного заключения, но освобождён из-под ареста до вынесения окончательного приговора.

Визитёры от «Партии Шора» сообщают, что множество европейских депутатов «выражают политику и меценату свою поддержку» и «заинтересовались проблемой нарушения его гражданских прав и свобод». На самом деле оказывается, что представители Шора были весьма прохладно приняты в европейских институтах, а еврочиновники в последнее время стали явно избегать общения с ними.

То, что происходит сегодня в информационном пространстве, – это часть пиар-кампании по манипулированию общественным мнением, направленной на отбеливание имиджа осужденного то ли бизнесмена, то ли политика, которому в Молдове инкриминируют дачу многомиллионных взяток и непосредственную причастность к хищению миллиарда долларов из банковской системы страны.

Кроме того, информационные вбросы преследуют цель повлиять на молдавское правосудие, ведь приговором недовольны как прокуроры, так и адвокаты осуждённого предпринимателя, которые сразу после вынесения вердикта объявили о намерении обжаловать его в Апелляционной палате Кишинева. Но больше всего приговором недовольны прокуроры.

«Исторический момент» и футболка «Милсами»

На этой неделе появилась информация о неформальной встрече вице-председателя «Партии Шора» Марины Таубер с председателем Европейского парламента Антонио Таяни. Примечательно, что в качестве повода для официального пресс-релиза политформирования на эту тему было использовано сообщение Таубер в социальной сети. Из него следует, что темами беседы стала политическая деятельность партии, а также внедряемые Шором реформы.

Далее, после набора дежурных фраз о европейских ценностях и демократических принципах говорится, что Таубер «представила проекты и инициативы, которые реализует политическое формирование в Оргееве и по всей стране». Она проинформировала европейского чиновника о том, что проекты и начинания Шора «во многом совпадают с видением, которое Европейский союз рассматривает как перспективу для Республики Молдова». Таубер расценивает эту встречу – ни много ни мало – как «исторический момент».

Пост сопровождается набором фотографий, которые никак не говорят о том, что еврочиновник придерживается того же мнения. Похоже, что Таяни, одетого в джинсы, рубашку навыпуск и спортивную обувь, застали на неформальном мероприятии, вручив ему футболку Оргеевской футбольной команды «Милсами» с логотипом Dufremol – принадлежащей Шору сети магазинов duty free. Обстановка для дискуссий о «проектах и инициативах, которые реализует политическое формирование в Оргееве и по всей стране», явно не очень подходящая.

Показательно, что пост, растиражированный на страницах Марины Таубер и «Партии Шора», с фотографиями, на которых она позирует с главой Европейского парламента Антонио Таяни, не содержит ссылки на его официальную страницу в этой же соцсети. Иными словами, информационный контент рассчитан лишь на местную аудиторию, а у самого европейского чиновника, скорее всего, вызвал бы лишь недоумение.

В комментариях пользователи выражают сомнение, что Таяни понял, о чем идет речь и поддерживает лицо, осужденное в другой стране за финансовые махинации. Вопросы вызывает и финансовая сторона встречи – европейские политики периодически участвуют в разных мероприятиях неформального или благотворительного характера, на которые можно попасть далеко не безвозмездно. Один из пользователей Facebook Серджиу Кетрару в комментарии интересуется, только ли футболка «Милсами» стала подарком со стороны «Партии Шора»?

Несостоявшиеся визиты

В начале июля Марина Таубер на пресс-конференции проинформировала общественность о решении примара Оргеева отправиться с рабочим визитом в Европарламент, «чтобы обсудить его проблемы, а также деятельность в качестве политического лидера, политическую ситуацию в стране и другие темы европейского сотрудничества». Как оказалось, приглашение на имя Шора подписано от имени Европейской народной партии Фульвио Мартушелло (Fulvio Martusciello) – членом Европарламента и председателем делегации по связям с Израилем.

В его тексте действительно предлагается совершить визит в Брюссель, чтобы провести ряд встреч – каких именно, не говорится. Однако в качестве темы для встреч обозначено вероятное сотрудничество между партиями, развитие взаимных дружеских отношений между Европарламентом и Молдовой, а также возможные совместные проекты. Никаких ссылок на обсуждение проблем Шора и его политической активности, о чем упоминает на пресс-конференции Таубер, в приглашении нет. Так или иначе, поездка, запланированная с 10 по 13 июля, не состоялась.

Как заявляет Марина Таубер, она сообщила Фульвио Мартушелло о действиях, предпринятых адвокатами Шора для его визита в Европейский парламент, и что это напрямую зависит от решения суда. По ее словам, в конце июля Мартушелло намеревался лично посетить Молдову, чтобы встретиться с Иланом Шором. Однако июльский визит европейского чиновника по неизвестным причинам был отменён. Не приехали в гости к примару Оргеева и несколько других депутатов Европарламента, о прибытии которых на пресс-конференции сообщали представители «Партии Шора».

Как следует из пресс-релизов и сообщений в соцсетях, на протяжении последних двух месяцев Марина Таубер и ее спутники совершили целую серию путешествий по европейским учреждениям, проведя «ряд встреч и переговоров с официальными лицами и европейскими депутатами, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг Илана Шора». Они утверждают, что «множество европейских депутатов заинтересовались проблемой нарушения гражданских прав и свобод в Республике Молдова, в частности, в деле Шора, и выразили Илану Шору свою поддержку».

Цели информационной кампании

Всю эту информационную шумиху, развернутую вокруг уголовного преследования Илана Шора, эксперты расценивают как плохо срежессированный спектакль. Становится очевидным, что примар Оргеева проводит кампанию по манипулированию общественным мнением, направленную на отбеливание его имиджа после громких обвинений в масштабной коррупции и многомиллионных финансовых махинациях. Над сценарием этой кампании работает высокооплачиваемая команда специалистов, которая лоббирует интересы Шора в европейских институтах, по крайней мере, пытается это делать.

При помощи своих пиарщиков и ряда СМИ представители «Партии Шора» попытались вывернуть ситуацию таким образом, будто в Страсбурге и Брюсселе они прошли по красной дорожке. Однако, ссылаясь на источники в европейских институтах, журналисты выяснили, что на самом деле представители Шора были приняты весьма прохладно, а еврочиновники в последнее время стали явно избегать поднадоевших визитеров от «Партии Шора».

Известно, что им не удалось попасть даже в приёмные многих официальных лиц Европарламента и Совета Европы. А пресс-конференция в Страсбурге на тему «Нарушение прав и основных свобод Илана Шора» прошла практически при пустом зале. Тем не менее эти путешественники дошли до того, что позируют на фоне зданий и холлов европейских учреждений, а также стараются запечатлеть себя с разными чиновниками, чтобы потом предъявить фотографии Шору в качестве доказательств, что они отрабатывают свой кусок хлеба.

Другая цель информационной кампании – косвенное воздействие на молдавскую юстицию, которой еще только предстоит решить вопрос об окончательном приговоре в отношении Шора. 21 июня примар Оргеева был приговорен судом первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы с исполнением наказания в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа. Одновременно домашний арест был заменен на судебный надзор до вступления в силу окончательного решения. Сейчас в отношении Шора действует запрет на выезд заграницу, за исключением случаев, когда на это имеется разрешение суда. Он также обязан прибывать в суд по первому требованию, извещать о смене места жительства и не совершать никаких действий, препятствующих установлению истины по уголовному делу.

Несмотря на ультрамягкий приговор, положение Шора в любой момент может существенно ухудшиться. Антикоррупционная прокуратура требовала приговорить его к тюремному заключению сроком на 19 лет, с запретом на занятие определенных должностей в руководстве финансовых организаций до 5 лет. В рамках этого уголовного дела Шор обвиняется в том, что в 2014 г. обманным путем получил в Banca de Economii кредитов более чем на 5 млрд. леев, которые затем были отмыты при помощи десятков оффшорных фирм. Именно на Шора, действовавшего в качестве главы админсовета Banca de Economii, и на группу связанных с ним лиц и компаний указывает расследование компании Kroll. В марте 2016 г. Национальный банк Молдовы выпустил пресс-релиз, в котором, со ссылкой на отчёт Kroll, подтвердил наличие веских доказательств их решающей причастности к «краже века».

Правоохранительные органы считают вердикт суда чрезмерно мягким и поэтому необоснованным. Прокурор Андрей Бэйешу заявил, что будет добиваться ужесточения наказания, поскольку «в ходе уголовного расследования и судебных разбирательств было собрано множество доказательств, свидетельствующих о виновности Илана Шора в совершении инкриминируемых ему финансовых махинаций, мошенничества, причинения ущерба путем злоупотребления доверием». В то же время в прессе и заявлениях должностных лиц неоднократно проскальзывала информация о том, что претензии правоохранительных органов к деятельности Шора не исчерпываются этим уголовным делом.

В образе «пострадавшей стороны»

Кстати, именно накануне вынесения приговора Шору в ряде зарубежных изданий были размещены статьи, посвящённые его уголовному делу. Публикации появились в EU Reporter, European Business Review, The Brussels Times, New Europe, Financial Newscast, The London Weekly и ряде других западных СМИ. В них «успешный бизнесмен и меценат» Шор представлен в качестве едва ли не единственного в Молдове разоблачителя высокопоставленных коррупционеров. В статьях ему примеряют образ «пострадавшей стороны», ставшей жертвой давления коррумпированных чиновников высшего звена, а также незаслуженно арестованной и оказавшейся под уголовным преследованием.

Адвокаты Шора и представители его партии заявляют в зарубежных СМИ о политической подоплёке уголовного дела, считая, что этим преследованием «сделано серьезное предупреждение всем, кто желает обнародовать уголовно-наказуемые деяния, посредством доносительства и саморазоблачения». Как следует из их деклараций, Шор заслуживает снисхождения, поскольку явился с повинной и пошел на сделку со следствием, что помогло раскрыть преступную схему и узнать имена конкретных бенефициаров. За рубежом Шору создают имидж жертвы, которая попала под «карательный сговор правосудия и государства», поскольку была лишена возможности воспользоваться государственными гарантиями для свидетелей.

В какой-то степени эти информационные атаки можно считать удачными для Шора. Ведь бизнесмена не обязали возместить нанесенный банкам ущерб, его имущество не конфисковано, он может распоряжаться активами по своему усмотрению. В то же время суд изменил статью о мошенничестве в особо крупных размерах, по которой ему грозило от 8 до 15 лет, на боле мягкую статью о нанесении материального ущерба. Основной срок предприниматель получил за отмывание денег. Кроме того, суд предусмотрел юридическую лазейку, позволяющую Шору покинуть страну – пусть не сейчас, но если в этом появится необходимость.

Отдельного упоминания стоит освобождение Шора из-под стражи. Несмотря на то, что в соответствии с молдавским законодательством он не мог содержаться под арестом после 22 июня 2017 г., могли быть разные варианты развития ситуации. «Существуют реальные основания опасаться, что данная норма будет нарушена, и в отношении Илана Шора продолжится практика давления и несправедливого отношения»,- писало накануне вынесения приговора одно из зарубежных изданий, ссылаясь на делегацию «Партии Шора».

В команде бизнесмена, по всей видимости, рассчитывают, что развёрнутая в Молдове и за рубежом информационная кампания сыграет свою роль и при последующем рассмотрении его дела. «Надеемся, что Апелляционная палата прислушается к аргументам стороны защиты, и у нас появится шанс на справедливый судебный процесс»,- говорят адвокаты. Они также выражают намерение обратиться с предварительным заявлением в Европейский суд по правам человека, утверждая, что задержание Шора и лишение его свободы было незаконным. Мол, страна может потерять новые миллионы в дополнение к похищенному миллиарду. В то же время Марина Таубер заявляет о готовности «Партии Шора» организовать акции протеста.

С ног на голову

- Совершенно очевидно, что мы наблюдаем кампанию по манипулированию общественным мнением с целью изменить восприятие образа Илана Шора и повлиять на юридические процедуры, - отмечает один из экспертов NOI.md.- Информационная обработка не требует больших материальных затрат, которые могут понадобиться при использовании других механизмов. Определённые идеи и события в этой кампании поставлены с ног на голову. С людьми общаются, в том числе с европейскими чиновниками, им задают определённые вопросы и преподносят определённую информацию, а затем их заявления подают в совершенно ином контексте. Всё это происходит с помощью очень грубых и в то же время очевидных манипулятивных методов.

Цель такого манипулирования – исказить реальную информацию, чтобы Шор воспринимался не как лицо, имеющее непосредственное отношение к хищению миллиарда долларов и выплачивающее многомиллионные взятки. Чтобы образ жертвы стал само собой разумеющимся. Если повторять сообщение с достаточной частотой, оно в свое время будет принято аудиторией и укрепится в массовом сознании. Людей сознательно вводят в заблуждение, навязывая им искаженное представление о событиях. При этом информационные поводы создаются искусственно, а излишне развернутый ажиотаж вокруг этой проблемы носит организованный характер. Одновременно идут информационные вбросы, направленные на конкретных лиц, до которых разными способами хотят донести определенную информацию. Дескать, если Шор, который слишком много знает, окажется в тюрьме, то под давлением он может рассказать и другие известные ему детали финансовых махинаций.

Но говоря о большой заинтересованности и поддержке со стороны еврочиновников, представители «Партии Шора» рассчитывают, что новостной объем слишком велик, и у читателей не будет времени и желания проверять информацию. И в Брюссель, и в Страсбург всегда охотно приглашают не только власти, но и представителей оппозиции или тех, кто считает свои права нарушенными. Получить доступ на сессии или открытые заседания комитетов достаточно просто, причем чаще всего это не официальное приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы или Европейского парламента, а инициатива политической или партийной группы либо конкретного депутата.

Всегда находятся парламентарии, которые имеют политический интерес или могут быть заинтересованы другим образом. Либо играет роль личное знакомство, как в случае с экс-депутатом Григорием Петренко. Когда он был арестован после протеста у Генпрокуратуры, ему было направлено приглашение в Страсбург со стороны председателя Группы европейских левых в ПАСЕ Тини Кокса для участия в подготовительных встречах во время очередной сессии Ассамблеи. Но если проблема политических заключенных «группы Петренко» действительно вызвала обеспокоенность европейцев и не раз оказывалась в поле зрения ПАСЕ, по этому поводу даже принимались специальные декларации, то фигура Шора, бизнесмена с сомнительной репутацией, не вызвала особого интереса.

Европейские институты неоднократно настаивали, чтобы все причастные к краже миллиарда были привлечены к ответственности. Имя бизнесмена и примара Оргеева упоминается на сайте Совета Европы лишь в контексте антикоррупционного дайджеста, в котором сообщается о его задержании в июне 2016 г. по подозрению в отмывании денег и причастности к краже миллиарда долларов из трех молдавских банков. То есть каких-либо официальных деклараций, которые демонстрировали бы обеспокоенность нарушением тех или иных прав Шора, в Совете Европы не существует. Более того, европейские чиновники прекрасно понимают, что в большинстве случаев такого типа визитёры приезжают, чтобы заниматься самопиаром и пытаться извлечь из состоявшихся встреч определенную выгоду – политического или иного характера.