Ад закончится уже в понедельник: В Молдове резко спадет жара, а ливни и грозы станут приятным бонусом!

Когда автор этих строк сел писать заметку о том, что в ближайшие сутки погода в Молдове резко изменится в сторону понижения температуры (а именно на это указывали многочисленные погодные сайты), на дворе стояло 42 градуса выше нуля, а на небе было ни облачка:

«Такое ощущение, что доблестные синоптики, устав от жары, выдали желаемое за действительное, чтобы хоть как-то порадовать народ» - подумал я.

Действительно на три долгих дня мы оказались в самом эпицентре «африканской волны» (см. фото). Температура в 11 странах Европы, включая Молдову, превысила отметку плюс 40 градусов. По этой причине был объявлен «красный код». Но, есть подозрение, что теперь уже все позади.

Итак, что день грядущий и метеорологи нам готовят?

Уже сегодня, 6 августа, во второй половине дня нам обещают дождик. Правда, учитывая, что температура воздуха будет в районе 36 градусов тепла (извините – жары), будет все похоже больше на турецкую баню. В хамаме были были, нет? Вот будет хамам – хоть узнаете.

Дальше – больше. В понедельник, 7 августа температура воздуха упадет до 32 градусов, а вечером обещают грозу, которая продлится почти всю ночь (правда, в процентном соотношении дождь будет 50 на 50 – то есть, вы понимаете этих хитрецов, подстраховываются).

Во вторник максимум, которого можно будет ожидать, составит 31 градус (сегодня этот прогноз звучит почти фантастически), в обед – небольшой дождь, возможна гроза.

После это передышки несколько дней подряд будет 33-35 градусов, а в субботу 12 августа – снова 31 градус, в воскресенье – и вовсе – 29 градусов выше нуля.

В общем, как это часто бывает – доживем до понедельника и возрадуемся тому, что жара ушла.

Игорь КРУДУ