Додон побывал на инаугурации президента Ирана и заявил о намерении посетить Брюссель

Глава государства в Тегеране принял участие в церемонии инаугурации переизбранного президента Ирана Хассана Роухани.

Церемония состоялась в здании парламента страны, где присутствовали президенты, вице-президенты, председатели парламентов, премьер-министры, высокопоставленные официальные лица более ста стран, а также представители международных и региональных организаций. Игорь Додон поздравил переизбранного президента и выразил надежду на продолжение сотрудничества и сохранение дружественных отношений между нашими странами.

Президент Молдовы встретился в столице Ирана с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской Комиссии Федерикой Могерини. В ходе состоявшегося диалога произошел обмен мнениями по вопросам внешней и внутренней политики Молдовы.

- Поблагодарил за оказанную поддержку ЕС для проведения реформ в Республике Молдова, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook. - Планирую до конца года

осуществить рабочую поездку в Брюссель

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Игорь Додон и Федерика Могерини

Накануне президент Молдовы провел в Иране встречу с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным. Игорь Додон призвал его не поддаваться на провокации «временщиков, которые держат в заложниках всю Молдову».