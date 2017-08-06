Игорь Додон встретился с Дмитрием Рогозином

Президент Молдавии Игорь Додон встретился в столице Ирана — Тегеране — с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

Додон написпл что встреча была хорошая, конструктивная.

«Факт объявления г-на Рогозина, сопредседателя Молдо-Российской межправительственной комиссии персоной нон-грата на территории Молдовы, выдаёт нежелания молдавского правительства (легитимность которого ставят под сомнение большинство граждан Молдовы и некоторые зарубежные партнёры) сотрудничать с Правительством РФ для решения важнейших проблем с которыми сталкиваются молдавские экономические агенты и наши граждане которые находятся в России. Эти действия направлены на подрыв усилий президентов Молдовы и России по возвращению стратегического диалога и партнёрства между нашими странами», отметил Президент.

Он считает что «такая позиция категорически неприемлема и не может быть одобрена подавляющим большинством граждан Республики Молдова, более 65% которых считают Россию дружественным государством и ждут от властей Молдовы конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства».

«В связи с этим попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов. От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане которые ни в чем не виноваты», заявил Президент.

Додон призывает «российских партнёров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков и продолжить ту положительную повестку дня которую была согласована с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным».

«В качестве Президента Молдовы, и на основание легитимного мандата который мне доверил народ нашей страны, я буду отстаивать интересы молдавского народа и намерен блокировать всеми возможными законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов принимаемых парламентом, попытки правящей демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с Российской Федерацией. Категорически неприемлемо держать в заложниках всю страну и подрывать основы межгосударственных дипломатических отношений из-за узких партийных интересов и попыток политического выживания отдельной партии и ее руководства», отметил также Игорь Додон.