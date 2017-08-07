Республика Молдова на пороге новой политической войны

Республика Молдова находится на пороге новой политической войны, которая может вспыхнуть в любой момент, а решение о ее начале будет принято не в Молдове. Знаю, что некоторые могут скептически рассматривать это утверждение, но воинствующими сторонами в этой войне будут нынешняя власть во главе с Владом Плахотнюком, и социалисты, под предводительством президента Игоря Додона.

До сих пор многие обвиняли демократов и социалистов (Влада Плахотнюка и Игоря Додона) в том, что они только изображают политическую борьбу между собой, и делают это с целью расколоть общество, и получить политические дивиденды. Возможно, так оно и было. Игорь Додон и Влад Плахотнюк являются опытными политиками, и почему бы им не воспользоваться столь благоприятным шансом, без особых усилий увеличить свои политические капиталы. Многие не верят, что эти два влиятельных политика могут на самом деле бороться между собой, а мнение, что Влад Плахотнюк и Игорь Додон являются игроками одной команды, также звучит довольно часто, и имеет право на существование. Но, следя за последними политическими событиями, появляется ощущение, что скоро эти двое развернут между собой настоящую политическую войну, или станут (официально) политическими партнерами.

Ситуация складывается таким образом, что Игоря Додона и Влада Плахотнюка к войне могут подтолкнуть. Влада Плахотнюка – американцы, а Игоря Додона – русские. Российско-американские отношения существенно ухудшились в последнее время и стали даже враждебными, после того как США приняли решение ввести новые санкции против России, а Россия существенно сократила американское дипломатическое присутствие на своей территории. Эти два государства вступают в фазу открытого конфликта, и теперь находятся в поиске зон, где этот конфликт может проявить себя. Похоже, ими станут Украина и соседствующая с ней Молдова. Очевидно, что США хотят укрепить свои позиции в этом регионе. Помощь, оказываемая Украине НАТО, а также решение этой страны вступить в военный альянс до 2020 года, являются ярким тому доказательством. Если Украина вступит в НАТО, Молдова станет пунктом стратегического назначения для этой международной организации, потому что станет территорией, расположенной между двумя странами-членами НАТО. Получив контроль над Молдовой, НАТО обезопасит свои тылы, а если Россия получит контроль над Молдовой, тогда она сможет постоянно оказывать на НАТО давление.

Быть может, подготовка к борьбе за Молдову уже в разгаре. Этому есть некоторые подтверждения. Не исключено, что все меры, предпринятые молдавскими властями по отношению к приднестровскому региону и России, были продиктованы именно США. От общественности не скрылись и участившиеся визиты представителей молдавской власти в США. Как минимум, с теоретической точки зрения, такой сценарий не исключен. Также не скрылась от внимания общественности и активизация Игоря Додона, его едкие высказывания в адрес нынешней власти. Быть может это следствие участившихся контактов президента с представителями Москвы.

Ставки высоки, а обстановка накаляется день ото дня. Именно поэтому не стоит отметать возможность политической войны между Додоном и Плахотнюком. Одно дело, когда решения принимаются ими (и они могут позволить себе враждовать лишь на публике), и совсем другое дело, когда за их спинами стоят две величайшие державы мира, которые оказывают давление, вынуждая на определенные действия.

Думитру Спэтару