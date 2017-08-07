В воздухе пахнет войной: Как Приднестровье силой будут принуждать войти в единую Молдову

В воздухе снова запахло войной. Те, кто помнит начала 90-х годов, чувствуют это особенно сильно: все та же наэлектризованность в обществе, те же упреки и обвинения в адрес «сепаратистов». Активизировались бегунки, которые называют себя представителями украинской диаспоры: «Сепаратисты – не люди!» - это из их лексикона в обсуждении на Фейсбуке экс-министра иностранных дел Приднестровья Нины Штански. Там еще, кстати, в том обсуждении, вешать на столбах «сепаров» предлагается…

Или вот, например, сайт под руководством человека, полностью подтверждающего поговорку про то, что не родятся от осинки апельсинки, вышет на днях с заголовком: «Российско-приднестровские войска перейдут Днестр». Речь об учениях, если что, и – об ИМИТАЦИИ форсирования реки. Это, сами понимание, обстановку накаляет.

Но больше всего настораживают шапкозакидательские настроения в молдавских СМИ после объявления персоной нон-грата в Молдове вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Это только основные тезисы: «Мы преподали всему миру урок – и теперь нашему примеру должны следовать другие страны!», «Мы унизили Россию – Песков назвал скандал более важным, чем санкции США!», «Мы можем теперь делать все, что захотим, – без оглядки на Росиию!»…

Как очень точно написал на своей страничке в Фейсбуке глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий:

- Согласен, наше руководство действительно явило миру ценный урок. Как не надо управлять государством… Нам предлагают спалить наш общий дом, чтобы пожарить чужую яичницу? Как показал опыт Саакашвили, этот сценарий, беспроигрышный для заграничных кукловодов, ужасен для простых людей. Впрочем, печально он заканчивался и для тех, кто соглашался стать марионеткой. Многие потом подавались в бега, становились политическими бомжами, как Мишико. Других, предварительно выпотрошив, тихо вешали в сортире бывшие покровители...

Что же происходит сегодня, почему полное ощущение грядущей бойни не покидает? Почему в последнее время так много разговоров о том, что уже к 2018 году Приднестровье войдет в состав единой Молдовы – причем политологи дают чуть ли не стопроцентную гарантию?

Момент первый: Украина разжигает…

Наши восточные соседи, как показывает практика, не так просты, как принято думать. Так, по мнению украинского политолога Михаила Погребинского, Киев уже давно нашептывает Кишиневу, что «надо что-то делать с этим Приднестровьем», сообщает «Независимая газета».

- Молдова по совету Украины будет восстанавливать свою территориальную целостность, не исключено, что силой.

По его словам, то, что происходит вокруг Приднестровья, «спровоцировано Украиной».

- Киев предлагает правительству Молдовы восстановить территориальную целостность своей страны, фактически подталкивая соседей к силовым действиям против приднестровцев. Цель – удавить Приднестровье. У власти в Молдове сегодня находятся прорумынские силы, которых поддерживают в Бухаресте. Отсюда и решение Румынии не пропускать через свою территорию вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина…

Момент второй: США поддерживают…

Естественно, все эти демарши, скандалы и прочие расследования не имели бы места, если бы власти Молдовы не чувствовали поддержку Большого брата в лице США. В любом другом случае то же объявление Рогозина персоной нон-грата могло бы смахивать на безрассудство: устали бояться – самое популярное объяснение у пользователей в соцсетях по горячим следам инцидента. Между тем, не все так просто: поддержка США действий Молдовы имеет место быть.

Вот, например, в интервью «Цензор. НЕТ» командующий армией США в Европе Бен Ходжес сказал, что 1,5 тысячи российских военных в Приднестровье – это не «миротворцы», а группировка для поддержания нестабильности вокруг Украины.

Говоря об угрозе вторжения РФ, об американской стратегии военной помощи Украине, об уровне развития украинской армии, он отметил, что маневры России в Белоруссии в Западном военном округе, война на Донбассе – «это схема постоянного военного давления на соседей, чтобы им было сложно вступить в ЕС или сблизиться с Западом».

Момент третий: наблюдательная миссия России…

На днях в Москве Рогозин провел встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. И порешили, что миротворцам на Днестре – быть! Но дело в том, что если Левобережье зажмут в тиски со всех сторон, то можно будет говорить о настоящей блокаде.

- Если мы не можем проводить ротацию наших миротворцев, к чему это может привести? К молдавизации, приднестровизации миротворческой миссии. У нас там 200 тысяч граждан проживают в Приднестровье. К чему нас толкают? к тому, чтобы российскими миротворцами стали жители Приднестровья? – негодовал Рогозин.

Но не до конца понятно, что сможет сделать Россия в том случае, если, не дай, Бог, начнется «заварушка»? На данный момент россияне заняли исключительно наблюдательную позицию. Насколько она плодотворна, станет ясно уже в самое ближайшее время.

Лишь бы не было войны

Конечно, во всей этой вакханалии есть один позитивный момент, который заключается в том, что приказы о каких-либо военных действиях армейским отдает главнокомандующий, то есть президент. А он у нас – пророссийский. Но следует помнить, что далеко не всегда войны начинают лидеры государств: иногда достаточно одной-двух серьезных провокаций, после которых «рубикон будет перейден», и пути к мирным переговорам уже не будет…