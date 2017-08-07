Рыба с головы тухнет и начинает вонять

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Политика
Есть у нас такое постановление правительства, №544/04.05.2016 - о межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
И начинается оно с утверждения, что «в целях повышения эффективности деятельности межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству правительство утвердило председателей, заместителей председателей и секретарей Молдавской части Межправительственных 29 комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству.
Потому как на сегодня (еще) сопредседателями:
При этом в данном постановлении нет дежурной чиновничьей приписки, что при смене кого-то (по пятницам), его место автоматически займет следующий назначенный на соответствующей должности.
Согласно типовому положению о деятельности межправительственных комиссий (постановление №920/1998), Комиссии являются правительственными органами и выполняют (ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ) следующие функции:
- координация деятельности в экономической, торговой, научно-технической и гуманитарной областях;
Теперь Вы можете себе представить, почему такие «замечательные успехи» во внешнеэкономических отношениях, когда в 18 из 39 комиссий ответственны министр и замминистра экономики? Ведь они даже теоретически не могут справиться с такой нагрузкой. Когда в 6 комиссиях уже почти полгода отсутствуют сопредседатели (Грама и Олару)?
Вот почему, в том числе, у нас еще очень долго торговое сальдо будет отрицательным. Ведь последние лет пятнадцать и на перспективу до 2020г. импорт был и будет в два раза больше экспорта.
Рыба, то с головы тухнет и начинает потом вонять.
И последнее. Как правило, в каждом постановлении правительства в конце текста пишут, кто отвечает за соблюдение данного решения кабмина. В постановлении №544/2016 этого ответственного НЕТ. Теоретически и практически ответственность за контроль по исполнению ВСЕХ решений правительства несет госканцелярия. Такова роль этого органа власти. То есть еще одна рыбья потухшая голова, но уже в здании на главной площади страны, на пятом этаже.
Думитру БАРБАЛАТ
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