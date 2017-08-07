Рыба с головы тухнет и начинает вонять

Есть у нас такое постановление правительства, №544/04.05.2016 - о межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

И начинается оно с утверждения, что «в целях повышения эффективности деятельности межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству правительство утвердило председателей, заместителей председателей и секретарей Молдавской части Межправительственных 29 комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству.

Записали, утвердили и забыли.

Потому как на сегодня (еще) сопредседателями:

- 12 комиссий является зам. министра экономики Виталие Юрку,

- в 6 комиссиях – министр экономики Октавиан Калмык,

- и в 6 комиссиях (бывший) министр сельского хозяйства Эдуард Грама и (бывший) замминистра сельского хозяйства Николае Олару.

И остальные 5 комиссий – так, по мелочи. Министр культуры – сопредседатель молдо-армянской ЭКОНОМИЧЕСКОЙ комиссии.

При этом в данном постановлении нет дежурной чиновничьей приписки, что при смене кого-то (по пятницам), его место автоматически займет следующий назначенный на соответствующей должности.

Согласно типовому положению о деятельности межправительственных комиссий (постановление №920/1998), Комиссии являются правительственными органами и выполняют (ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ) следующие функции:

- координация деятельности в экономической, торговой, научно-технической и гуманитарной областях;

- осуществление анализа и контроля за реализацией двусторонних соглашений на уровне государства, Правительства, министерств и департаментов, разработка предложений о перспективном развитии и представление их заинтересованным органам и структурам власти обоих государств;

- улучшение и развитие прямых связей между экономическими агентами, проживающими на территории разных государств;

- обсуждение конкретных проектов сотрудничества в различных областях экономики договаривающихся государств, продвижение этих проектов и оказание помощи в их реализации;

- рассмотрение проблем, препятствующих торговле, и выдвижение предложений по их решению;

- анализ возможностей расширения сотрудничества между двумя государствами и содействие развитию экономической кооперации;

- обмен статистической информацией и коммерческим прогнозом, а также другой информацией, представляющей взаимный интерес;

- развитие связей в области права интеллектуальной собственности;

- посредничество в случае возникновения возможных разногласий и проблем между двумя государствами при выполнении соглашений.

Теперь Вы можете себе представить, почему такие «замечательные успехи» во внешнеэкономических отношениях, когда в 18 из 39 комиссий ответственны министр и замминистра экономики? Ведь они даже теоретически не могут справиться с такой нагрузкой. Когда в 6 комиссиях уже почти полгода отсутствуют сопредседатели (Грама и Олару)?

Вот почему, в том числе, у нас еще очень долго торговое сальдо будет отрицательным. Ведь последние лет пятнадцать и на перспективу до 2020г. импорт был и будет в два раза больше экспорта.

Рыба, то с головы тухнет и начинает потом вонять.

И последнее. Как правило, в каждом постановлении правительства в конце текста пишут, кто отвечает за соблюдение данного решения кабмина. В постановлении №544/2016 этого ответственного НЕТ. Теоретически и практически ответственность за контроль по исполнению ВСЕХ решений правительства несет госканцелярия. Такова роль этого органа власти. То есть еще одна рыбья потухшая голова, но уже в здании на главной площади страны, на пятом этаже.

Думитру БАРБАЛАТ