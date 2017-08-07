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Общество
В понедельник действует «желтый код» метеоопасности
07.08.2017

В понедельник в Молдове действует «желтый код» метеоопасности в связи с жаркой погодой. Такое предупреждение действительно в центральных и южных районах страны. Исключение — север, т.е. районы Бричаны, Единцы, Окница, Дондюшаны, Дрокия, Рышканы, Глодяны и Сорока.

В остальных районах страны максимальная температура воздуха в понедельник достигнет 33 градусов, а кое-где превысит такой показатель.

Кроме того, по всей республике синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами.


 
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