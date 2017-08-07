Республика Молдова и “cтабилократия” европейского соседства, OP-ED

Дионис Ченуша

Распространение режимов под руководством партий, с чертами автократии в соседних и близких с Европейским союзом странах, например, в Западных Балканах, является тревожной тенденцией, которая угрожает хрупким демократическим преобразованиям и ставит под угрозу европейскую интеграцию. Эта ситуация представляет серьезную проблему для ЕС и других западных сил, которые, однако, имеют направленный на стабильность подход и терпят местные элиты, которые разрушают элементы демократии (выборы, правовое государство, политическая конкуренция, свобода СМИ), обстоятельства, называемые еще “cтабилократией”.

Термин “cтабилократия” был использован профессором Срджя Павловичем, который так охарактеризовал поддержку ЕС и США некоторым странам Западных Балкан - Черногория, Македония, Сербия или Косово, которые, хотя и ослабляют демократическое строительство, считаются полезными, потому что обеспечивают относительную стабильность и безопасность в регионе. В результате “cтабилократии”, правительства региона обеспечивают защиту интересов Запада (геополитических, экономических, энергетических и др.), а под этим прикрытием укрепляют политическую власть и устраняют конкуренцию со стороны оппозиции. Эта корреляция между выполнением обязательств перед западными партнерами и реализацией собственных политических нужд влечет разрушительные последствия для позиции ЕС. Помимо распространения евроскептицизма, “cтабилократия” увеличивает разрыв между риторикой ЕС, благоприятной правовому государству, демократии или правам человека и местной реальностью, враждебной демократии и удобной авторитарным правительствам.

“Стабилократия” и Молдова

Признаки “cтабилократии” можно наблюдать в отношениях ЕС с Молдовой, Украиной и Грузией, где правительства находятся под контролем олигархических групп, выигрывают от финансовой помощи Евросоюза, даже если деньги предназначены для реформ и в основе некоторых условий. Точнее, национальные политические элиты эксплуатируют подлинный интерес Брюсселя для укрепления стабильности и его готовность выполнить Соглашения об ассоциации, а также наличие „замороженных конфликтов” и риск сепаратизма для достижения узких политических целей.

В случае Молдовы, “cтабилократия” усилилась после 2009 года, когда проевропейские коалиции прибегли к различным обещанным Евросоюзу реформам, но не отказались от коррупционных практик и нарушении демократических „сдержек и противовесов”. В настоящее время принципы “cтабилократии” используются Демократической партией для того, чтобы удержаться у власти после выборов 2018 года. Для этого ДПМ стабилизировала экономику, обратившись за технической и финансовой поддержкой Запада (МВФ), и возобновила повестку реформ. Несмотря на то, что правительство под руководством ДПМ обязалось реализовать отраслевые реформы (банки, внешняя торговля, энергетика и др.), оно проявило мало политической воли для эффективной борьбы с коррупцией в секторе правосудия, недискременационного применения верховенства закона и сокращения политической коррупции.

Введение смешанного голосования (июль 2017 года), и то как будет реагировать ЕС (IPN, июль 2017 года) подтвердит, если “cтабилократия” будет внедрена в Молдове или нет. Помимо критики в адрес изменения избирательной системы (IPN, июль 2017 года), ЕС должен заморозить выделение макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро. Это будет пропорциональный, а так же согласованный с собственными инструкциями и ценностями ответ на действия властей, которые искажают избирательную систему и политическую конкуренцию, преследуя собственные интересы и игнорируя политических противников –внепарламентскую оппозицию.

Отсрочка макрофинансовой помощи может стать важным, но не единственным аспектом, необходимом для искоренения проявлений “cтабилократии”. Совершенствование системы условий и флексибилизация финансирования, которые должны быть легко управляемы а так же приостановлены в случае абстрагирования от европейских ценностей, одинаково важны для того, чтобы уменьшить “cтабилократию”. Эти методы возможны, как для Молдовы, так и для Грузии или Украины.

До предоставления европейской перспективы, активно востребованной правительствами трех стран, демократические институты, правовое государство и хорошее управление должны быть необратимо и устойчиво улучшены. В случае Западных Балкан получение европейской перспективы и статуса страны-кандидата, скорее, способствует “cтабилократии”, чем ее снижению до тех пор, пока демократия не будет функциональной.

Российский фактор и “cтабилократия”

Элементы “cтабилократии” скрещены с истерикой вокруг российского фактора. Таким образом, российский фактор используется для того, чтобы привлечь внимание разочарованного Евросоюза но и для того, чтобы вызвать жесткую реакцию со стороны России, которая ускорила бы внутреннюю и внешнюю солидарность - ЕС, США.

Однако упрощение или высмеивание российского фактора является контрпродуктивным. Это только расслабляет общественное мнение. Кроме того, это ослабляет бдительность властей по отношению к реальным рискам, вытекающим из российского влияния, которое будет максимально активизировано в Молдове в самый подходящий для России момент.

Вместо заключения...

Точно так же, как и в случае Западных Балкан, Молдова, Украина и Грузия сталкиваются с видимыми признаками “cтабилократии”, устраивающие власти, которые фактически не заинтересованы в функциональных демократических институтах.

“Стабилократия” рассматривается молдавским руководством в сочетании с российским фактором. Включение в отраслевые реформы, взятые перед ЕС, не означает, однако, развитие демократических институтов, несовместимых с коррупционным поведением и монополизацией политической власти.

ЕС может вырвать с корнем элементы “ cтабилократии” в Молдове, начиная с отсрочки макрофинансовой помощи и продолжая совершенствованием условий. Европейские институты должны проявлять больше строгости с целью соблюдения европейских ценностей (верховенство права, хорошее управление, права человека), повышенное внимание мониторингу отклонений и последовательность в применении санкций за нарушение (предварительных) условий молдавским руководством. В противном случае ЕС рискует отвратить молдавских граждан и стать нерелевантным в демократических процессах в Молдове.