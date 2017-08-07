В Черновицкой области нашли спиртопровод в Молдову

В Черновицкой области обнаружили схему перемещения подакцизных товаров в больших объемах. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Два грузовика "Форд" правоохранители задержали на окраине Новоднестровска. Транспортные средства перевозили пластиковые емкости почти на 16 тысяч литров. Вся тара предназначена для транспортировки спирта, который планировали незаконным образом перекачать через украинскую-молдавскую границу.

Свидетельство этому стало обнаружение 300 метров пластикового трубопровода непосредственно на государственной границе.

Также был задержан один из водителей и продолжается поиск других причастных к противоправной сделке.