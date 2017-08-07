7 Августа 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В Черновицкой области нашли спиртопровод в Молдову
07.08.2017

В Черновицкой области обнаружили схему перемещения подакцизных товаров в больших объемах. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Два грузовика "Форд" правоохранители задержали на окраине Новоднестровска. Транспортные средства перевозили пластиковые емкости почти на 16 тысяч литров. Вся тара предназначена для транспортировки спирта, который планировали незаконным образом перекачать через украинскую-молдавскую границу.

Свидетельство этому стало обнаружение 300 метров пластикового трубопровода непосредственно на государственной границе.

Также был задержан один из водителей и продолжается поиск других причастных к противоправной сделке.


 
Количество просмотров:
21
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.