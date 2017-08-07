Сколько денег присылают в Молдову трудовые мигранты?

В втором квартале 2017 года общий объем банковских переводов денежных средств из-за границы физическим лицам Республики Молдова составил 299,91 миллиона долларов США. Таковы данные Национального банка страны.

Общий объем переводов (пересчитанных в долларах США) в втором квартале 2017 года увеличился на 7,3% по сравнению со вторым кварталом 2016 года (279,44 миллиона долларов). В связи с тенденцией падения евро к доллару США на один процентный пункт, реальный рост общего объема переводов составил 8,3%. Данный факт обусловлен снижением трансфертов в рублях на 23,5%, а также увеличением трансфертов в евро и долларах США, соответственно на 14,5% и 9,1%.

«В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц Российская Федерация остается основным партнером Республики Молдова, будучи представлена долей в 35% (104,96 миллиона долларов) от общего объема трансфертов», — сообщили в Нацбанке.

Также следует отметить переводы из Израиля – 17,1% (51,34 миллиона долларов), из Италии — 12,1% (36,35 миллиона долларов), США– 7,4% (22,24 миллиона долларов), Великобритании – 5% (14,91 миллиона долларов), Германии – 4,5% (13,45 миллиона долларов), Франции – 2,8% (8,36 миллиона долларов), Турции – 1,2% (3,65 миллиона долларов) и др.