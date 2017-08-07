Apple не разрешили зарегистрировать в Молдове торговую марку iWatch

Заявка американского гиганта Apple по регистрации в Молдове бренда iWatch была отклонена комиссией по рассмотрению возражений Агентства по защите интеллектуальной собственности AGEPI. Решение мотивировано позицией группы компаний, которые производят дорогие швейцарские часы, - передает Agora.

Американская компания Apple в декабре 2013 года подала заявку на регистрацию торговой марки iWatch в Молдове, но это решение было оспорено Swatch Group, которой принадлежит несколько популярных марок швейцарских часов. Таким образом, гигант получил предварительный отказ в регистрации товарного знака для своих умных часов.

Swatch Group является швейцарским производителем часов и ювелирных изделий, была основана в 1983 году. В ней работают более 36 000 человек в 50 странах. В 2015 году Swatch Group имела объём продаж 1.119 млрд швейцарских франков (около 1,1 млрд долларов США). Швейцарский гигант владеет такими брендами, как Omega, Breguet, Longines, Tissot, Hamilton, Calvin Klein и другие.

Швейцарская компания аргументирует свою позицию тем, что заблаговременно зарегистрировала в нашей стране бренды Swatch, iswatch и eswatch. Таким образом, существует риск спутать торговую марку Apple iWatch с зарегистрированными швейцарскими торговыми марками.

Дело было рассмотрено в конце июня комиссией по рассмотрению возражений AGEPI, которая решила отклонить иск компании Apple по регистрации бренда iWatch.

Обращаем внимание, что Swatch Group может потребовать запрета на продажу и продвижение продукции под этим брендом в Молдове. Тем не менее, пока умные часы можно найти в некоторых магазинах в стране.