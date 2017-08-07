77 лет МССР: советская Молдавия – мерило нашей действительности

Семьдесят семь лет назад была образована Молдавская Советская социалистическая Республика — МССР. Второго августа было принято решение о создании этого нового формирования в составе Советского Союза.

Самому значению создания МССР, ставшее возможным после присоединения Бессарабии к СССР 28 июня 1940 года, до сих пор дают самые полярные оценки.

Одни считают, что единую историко-географическую общность, междуречье Прута и Днестра, "обкорнали", отдав часть Украинской СССР и присоединив территории, ныне именуемые Приднестровьем. Апологеты этой позиции уверены, что такая административная "рокировка" и повлекла в итоге конфликт на Днестре, так как Приднестровье имеет несколько иной этнический состав, нежели правый берег.

Другие возражают — в те годы никто даже подумать не мог, что Союз в итоге распадется, и все республиканские границы имели лишь административную, а не политическую нагрузку. Кроме того, специалисты утверждают, что границы МССР были обозначены с учетом компактного проживания этнических молдаван. Те села, где таковых было больше, были отданы Молдавии, а те, где преобладали украинцы, — отошли УССР.



А некоторые историки отмечают, что путем создания МССР была восстановлена молдавская государственность, предыдущие этапы существования которой, если говорить о Новейшей истории, имели место в 1917-1918 годах, когда в Бессарабии возникла Молдавская Демократическая республика, и в 1924-1940 годах, когда на левом берегу Днестра существовала Молдавская Автономная советская Социалистическая Республика в составе УССР.



Как бы там ни было большинство сходится во мнении, что именно эти 50 лет, за исключением периода фашистской оккупации, стали лучшим периодом в истории Восточной Молдовы, вне зависимости от административных границ.

"На момент распада СССР объем промышленного производства МССР вырос по сравнению с 1941 годом в 73 раза! В 1980-х годах 320 видов промышленных товаров, произведенных в Молдавии, поставлялось в более, чем 60 стран мира. К 1990 году доля промышленности в экономике МССР была равна 37 %. То есть, наша республика была сильно развита промышленно", — рассказал корреспонденту Sputnik политолог Борис Шаповалов.

По его словам, за годы советской власти в МССР было построен порядка 600 крупных предприятий, из них 34 были союзного значения, а более 1000 колхозов и совхозов курировали всю социальную сферу в сельской местности. Теперь же всего этого нет. Немудрено, что по советскому прошлому ностальгирует много жителей страны, а "достижения" период независимости рассматривают очень критически.