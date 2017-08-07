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Экономика
Подготовка столичного жилого фонда к отопительному сезону в самом разгаре
07.08.2017

Подготовка столичного жилого фонда к отопительному сезону находится в самом разгаре. Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Гонтя заявил в понедельник, 7 августа, на оперативном совещании в примэрии, что до сих пор были выполнены профилактические работы и промывки инженерных систем в объеме более 50%, передает IPN.

Начальник управления отметил, что профилактические работы должны быть завершены до середины сентября. Ситуация остается более сложной с ремонтом крыш. Тендер подрядных работ был проведен, но экономические агенты, которые предложили цену ниже, требуют отмены результатов. Теперь ведутся переговоры. В случае, если консенсус не будет достигнут, дело будет решено в суде.

Что касается уборки, Петр Гонтя говорит, что работы идут нормально. В последние три недели на платформах для сбора отходов наблюдалась более сложная ситуация, так как мусоровозы были задействованы в работах по уборке и благоустройству в Цынцэрень. Но проблема была решена.


 
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