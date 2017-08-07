Рогозин: В Кишиневе прорумынская и профашистская власть

В Кишиневе прорумынская и профашистская власть, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на телеканале Россия-1.

Зампред правительства РФ прокомментировал решение Румынии запретить самолету, на котором был Рогозин, пролет через воздушное пространство страны. Вице-премьер России назвал это «преступлением», совершенным Кишиневом и Бухарестом.

«Это преступление, потому что самолет на исходе топлива дошел до Минска и там успешно приземлился. Мы, конечно, на это ответим, но нам очень важно понять как это сделать правильно и важно понять, что вообще там происходит. Мой анализ говорит о том, что Румыния и их молдавские, эти прорумынские, профашистские силы — они набрались наглости... Ведь никогда ведь раньше такого не происходило — довольно-таки трусливый народец. Они набрались наглости потому, что видят тренд в американской политической жизни — русофобия, антироссийские санкции, идиотизм и дикие заявления», — сказал Рогозин.

По мнению Рогозина, ухудшение молдавско-российских отношений может привести к возобновлению приднестровского конфликта. «Это больше всего нас беспокоит», — подчеркнул российский чиновник, отвечая на вопрос о том, могут ли последние конфликты с молдавской властью привести к обострению ситуации на Днестре.

«Там у нас воинский контингент, который охраняет склады бывшей 14-й армии, Советской армии. Во-вторых, там наши миротворцы, их примерно 450 человек... Сейчас молдавские власти и службы безопасности перекрывают нам возможность ротации наших миротворцев», — добавил он.

По мнению Рогозина, на решения Кишинева и Бухареста влияет Вашингтон.

«Это предмет очень жесткого разговора, но, судя по всему, этот разговор уже пойдет не с Бухарестом и не с Кишиневом. Будем разговаривать с тем, кто эти ниточки дергает», — заключил вице-премьер РФ.

Спецпредставитель президента РФ по Приднестровью считает, что решение Румынии связано с тем, что на территории страны есть американская базы, кроме того, члены Конституционного суда и большинство депутатов в Молдове имеют румынские паспорта.

В среду, 2 августа, власти Молдовы объявили Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Предложение внес в повестку заседания правительства первый вице-премьер, глава МИДЕИ Андрей Галбур. Министр подчеркнул, что Дмитрий Рогозин сделал ряд заявлений в адрес Молдовы, которые носят недружественный и оскорбительный характер.

Рогозин, который находится под санкциями ЕС, собирался прилететь в Кишинев на празднование 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье. Он также планировал провести трехстороннюю встречу с президентом Игорем Додоном и лидером Тирасполя Вадимом Красносельским.

Перед поездкой российского чиновника власти РМ предупредили, что он должен прилететь на гражданском, а не на военном самолете. В итоге Рогозин 28 июля полетел рейсом S7. На границе с Румынией самолет развернули; румынские власти отказались пропустить самолет с чиновником, который находится под санкциями. Лайнер приземлился в Минске, откуда вице-премьер РФ вылетел в Москву. «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и дети. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — написал тогда Рогозин в Twitter.