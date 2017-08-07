Додон попросил Россию воздержаться от ответных мер в адрес Молдовы, а Рогозин пообещал, что Москва будет говорить с теми, кто "дергает за ниточки" Кишинев и Бухарест

Президент Игорь Додон попросил Россию воздержаться от ответных мер на решение молдавского правительства об объявлении Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщив о встрече с Рогозиным. Она состоялась в субботу,5 августа, в Тегеране, где Додон и Рогозин участвовали в церемонии инаугурации президента Хасана Роухани.

"Попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов. От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты", - отметил Додон.

По его мнению, факт объявления сопредседателя молдо-российской межправительственной комиссии персоной нон грата "выдаёт нежелания молдавского правительства (легитимность которого ставят под сомнение большинство граждан РМ и некоторые зарубежные партнёры) сотрудничать с правительством РФ для решения важнейших проблем, с которыми сталкиваются экономические агенты и наши граждане, которые находятся в России".

"Эти действия направлены на подрыв усилий президентов РМ и РФ по возвращению стратегического диалога и партнёрства между нашими странами. В то же время, надо отметить, что такая позиция категорически неприемлема и не может быть одобрена подавляющим большинством граждан РМ, более 65% которых считают Россию дружественным государством и ждут от властей РМ конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства", - написал президент.

Он назвал политику молдавского правительства "беспрецедентной, грубой, агрессивной и ничем не аргументированной с точки зрения дипломатических норм".

"Призываю наших российских партнёров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков и продолжить ту положительную повестку дня которую мы согласовали с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и начали воплощать на деле с начала этого года", - подчеркнул Додон.

Он сообщил, что встреча с Рогозиным была "очень хорошей и конструктивной".

"Детально обсудили события последних недель, уточнили текущее состояние дел между нашими странами и определили приоритетные направления на ближайшие месяцы. Рассчитываю на продолжение диалога с Дмитрием Олеговичем в качестве сопредседателя межправительственной комиссии и спецпредставителя президента РФ по Приднестровью", - отметил президент Молдовы.

Он пригрозил правящей коалиции "бойкотировать законы, принимаемые парламентом".

"На основании легитимного мандата, который доверил народ страны, я буду отстаивать его интересы и намерен блокировать всеми возможными законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов принимаемых парламентом, попытки правящей ДПМ саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с РФ", - написал Додон.

Он считает "неприемлемым держать в заложниках всю страну и подрывать основы межгосударственных дипломатических отношений из-за узких партийных интересов и попыток политического выживания отдельной партии и ее руководства". Додон напомнил, что "полномочия и ответственность президента в области внешней политики чётко предусмотрены высшим законом страны"

"Кардинальные решения, от которых зависит будущее двухсторонних отношений с нашими стратегическими партнёрами, должны приниматься только по согласованию с президентом и обсуждаться на заседаниях Высшего совета безопасности", - напомнил Додон.

На прошлой неделе правительство Молдовы объявило вице-премьера РФ Рогозина персоной нон грата. Додон назвал это решение "актом политической глупости". В ответ председатель парламента Андриан Канду подверг критике президента, который, по его мнению, "нарушает Конституцию и отстаивает интересы другого государства".



Дмитрий Рогозин: Россия будет говорить с теми, кто "дергает за ниточки" Кишинев и Бухарест



Политика правительства Молдовы может привести к обострению ситуации вокруг Приднестровья. Такое мнение высказал накануне в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьёвым на телеканале "Россия 1" вице-премьер РФ, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

Как передает "ИНФОТАГ", он сказал, что в РМ нет правительства в обычном понимании: "В РМ правительство - это группа марионеток, которые управляются одним паханом. Его фамилия - Плахотнюк. Это единственный мафиози и олигарх в РМ, который крутит и вертит всем". Рогозин назвал "безобразной ситуацией" и "преступлением" отказ пропустить рейсовый самолет, на котором он летел через Румынию в Молдову: "Там было 160 пассажиров, и мы на исходе топлива вынуждены были лететь в Минск".

Вице-премьер признался, что его очень беспокоит то, что конфликт с молдавским правительством может привести к обострению ситуации вокруг Приднестровья. "Там у нас воинский контингент, который охраняет склады бывшей 14-й армии, Советской армии. Во-вторых, там наши миротворцы, их примерно 450 человек", - напомнил Рогозин и подчеркнул, что сейчас молдавские власти и службы безопасности перекрывают возможность ротации российских миротворцев, останавливают официальных представителей России. "Это предмет очень жесткого разговора, но, судя по всему, этот разговор пойдёт у нас уже не с Бухарестом и не с Кишинёвом. Будем разговаривать с теми, кто эти ниточки дергаёт", - добавил он.