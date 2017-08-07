Бывший президент Румынии Траян Бэсеску убежден, что объединение Молдовы с Румынией неизбежно. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в воскресенье вечером румынскому телеканалу B1.

"У меня нет никаких сомнений в том, что объединение когда-то состоится. Оно произойдет, потому что, в конце концов, ни одна историческая несправедливость не осталось неисправленной", - заявил Т.Бэсеску.

Он признал, в то же время, что "пока не существует условий политического голосования, благоприятного для воссоединения страны - ни на уровне референдума, ни на уровне парламента".

По его словам, "дело Республики Молдова должно быть приоритетом для Бухареста".

"Румыния обязана стимулировать движение за объединение посредством политических действий и действий в поддержку РМ. Чем больше времени пройдет, тем дороже станет объединение", - считает бывший президент.

Он опроверг утверждения о том, что решил заняться политикой в Молдове, так как хочет стать президентом республики.

"Я не могу баллотироваться на пост президента Молдовы. Почитайте Конституцию Республики Молдова. Необходимо родиться на территории Молдовы. Несколько лет назад они ввели условие о необходимости прожить на территории Республики Молдова не менее десяти лет. Таким образом, те, кто заявляют об этом, либо не читали Конституцию РМ, либо им нравится нести бред", - сказал Бэсеску.

Он указал на то, что, согласно всем опросам в Молдове, его называют самым популярным зарубежным политиком после Владимира Путина.

"Я выступаю за объединение и потому взял на себя ответственность за создание унионистской партии - Партии национального единства. Я стал почетным председателем партии, но я не стремлюсь к новой политической карьере в Молдове. Мой жест - жест помощи. Согласившись стать почетным председателем новой партии, я хотел помочь консолидировать движение за объединение", - отметил экс-президент Румынии.

Говоря о том, как на возможное объединение отреагирует Российская Федерация, Траян Бэсеску подчеркнул, что "вокруг этого не может быть никакого конфликта, так как Румыния не стремится к силовому решению вопроса". Он указал на то, что согласно Заключительному акту Конвенции по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинской декларации), "границы могут изменяться только мирным путем, то есть путем референдума или голосования парламентов".

"Российская Федерация будет соблюдать Конвенцию - с единственным условием, что это действительно будет голосование. Не путайте отношение Российской Федерации к Республике Молдова с отношением Российской Федерации к Крыму", - подчеркнул Бэсеску.