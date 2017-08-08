Минобороны Молдовы прокомментировало строительство США в Бульбоака

Главное оборонное ведомство Молдовы выступило с уточнением по поводу информации о намерении США построить восемь новых объектов на территории военной базы в Бульбоака: что заявили в министерстве

Министерство обороны Молдовы прокомментировало намерение США построить новые объекты на территории военной базы в Бульбоака.

Ранее RT сообщил, что ВМС США ищут подрядчиков для строительства восьми новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака. По данным издания, ссылавшегося на требования тендера, будущему подрядчику необходимо провести "проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки на тренировочной базе Бульбоака". Сумма контракта достигает 250 тысяч долларов. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерение США построить восемь новых военных объектов не было согласовано с ним и является провокацией и пообещал "разобраться" с этим вопросом.

"В 2012 году Республика Молдова была принята в качестве партнера в рамках Глобальной инициативы по поддержанию миротворческих операций (GPOI). Соответствующее заявление озвучили официальные лица Госдепартамента и обороны США на встрече с экс-министром обороны республики Виталием Маринуцей в рамках его рабочего визита в Вашингтон в августе 2012 года", — сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации ведомства, в рамках инициативы GPOI, министерство обороны получило грант в размере 1,6 миллиона долларов США, которые направлены на модернизацию инфраструктуры военной базы в Бульбоака. При этом полигон должен был превратиться в площадку, которая бы позволял подготавливать военнослужащих национальной армии Молдовы для участия в международных миротворческих операциях под мандатом ООН.

"Эта деятельность не связана с НАТО и не влияет на государственный нейтралитет", — отметили в ведомстве.

GPOI — инициатива США, финансируемая правительством США через программы внешней помощи. Она направлена на поддержку потенциала для обеспечения региональной и международной безопасности. Помощь предназначается странам-партнерам для подготовки контингента миротворцев, направляемых в миротворческие миссии ООН за рубежом.

Национальная армия Молдовы участвует в международных миротворческих операциях с 1997 года.

Военная база в Бульбоака расположена всего в нескольких десятках километров Кишинева. В августе на базе прошли совместные американо-молдавские учения Dragoon Pioneer. При этом президент Молдавии не раз заявлял, что против вступления республики в НАТО и участия молдавских военных в учениях стран — членов альянса.