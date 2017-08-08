Синоптики прогнозируют новую волну жары

Молдавские синоптики сообщили о желтом уровне метеоопасности в связи с жаркой погодой. И это после того, как на прошлых выходных вся страна была под оранжевым уровнем метеорологической опасности в связи с жарой.

Несмотря на то, что температура воздуха снизилась, синоптики не исключают возможности того, что до конца лета можно вновь ожидать волн высокой температуры, передает tv8.md.

- Лето еще не закончилось и конечно температура воздуха еще будет выше +33 градусов Цельсия. Существует вероятность, что после 10 и 11 у нас опять будут высокие температуры воздуха, - отметил Геннадий Рошка, глава Центра метеорологических прогнозов.

7 августа 2012 года на территории Республики Молдова была зарегистрирована самая высокая летняя температура воздуха за весь период наблюдений - +42,4 градуса Цельсия (Фэлешты). Она была на 0,9 градуса выше, чем абсолютный максимум, зарегистрированный ранее в 2007 году.