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Экономика
Сколько из общего фонда оплаты труда приходится вернуть государству
08.08.2017

Думитру БАРБАЛАТ

Задавались ли вы вопросом, сколько из общего фонда оплаты труда приходится вернуть/добровольно оставлять родному государству?

Если взять за основу фонд оплаты труда, который обнародован минфином за 2015-2020гг., то:
- в 2015г. это составило - 54,8 процента,
- в 2016г. – 56,1 процента,
- в 2017г. составит - 55,4 процента,
- в 2018г. составит - 56,8 процента,
- в 2019г. составит - 56,9 процента
- и в 2020г. составит - 56,9 процента.

Как-то совсем не по-братски.

Кроме того, с одной стороны говорим и пишем о такой-то зарплате. А на самом деле более половины сразу же отнимают. И если, например, за прошлый год средняя зарплата была 5084 лей, а из нее не дополучали 56,1 процента, или  2852 лей, то на руки получали, в среднем, по 2232 лей. Или всего на 1000 лей больше средней пенсии. Обман, получается. Среди белого дня. Потому как все мы живем на доходах на уровне средней пенсии.

Из общей суммы налогов в социальный бюджет идет 29 процентов (юридические лица – 23% и физические лица – 6%), в медицинские фонды – 9 процентов (по 4,5 процентов для физических и юридических лиц) и подоходный – 7 процентов или 14 процентов.


 
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