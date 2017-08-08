Сколько из общего фонда оплаты труда приходится вернуть государству

Думитру БАРБАЛАТ

Задавались ли вы вопросом, сколько из общего фонда оплаты труда приходится вернуть/добровольно оставлять родному государству?

Если взять за основу фонд оплаты труда, который обнародован минфином за 2015-2020гг., то:

- в 2015г. это составило - 54,8 процента,

- в 2016г. – 56,1 процента,

- в 2017г. составит - 55,4 процента,

- в 2018г. составит - 56,8 процента,

- в 2019г. составит - 56,9 процента

- и в 2020г. составит - 56,9 процента.

Как-то совсем не по-братски.

Кроме того, с одной стороны говорим и пишем о такой-то зарплате. А на самом деле более половины сразу же отнимают. И если, например, за прошлый год средняя зарплата была 5084 лей, а из нее не дополучали 56,1 процента, или 2852 лей, то на руки получали, в среднем, по 2232 лей. Или всего на 1000 лей больше средней пенсии. Обман, получается. Среди белого дня. Потому как все мы живем на доходах на уровне средней пенсии.

Из общей суммы налогов в социальный бюджет идет 29 процентов (юридические лица – 23% и физические лица – 6%), в медицинские фонды – 9 процентов (по 4,5 процентов для физических и юридических лиц) и подоходный – 7 процентов или 14 процентов.