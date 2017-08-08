Экс-президент Румынии прокомментировал ситуацию с запретом для Дмитрия Рогозина

Одним из самых трусливых политиков, которых ему доводилось видеть, назвал Дмитрия Рогозина бывший президент Румынии Траян Бэсеску. Такое признание он сделал в недавнем телеинтервью.

"Этот Рогозин - один из самых трусливых политиков, которых я когда-либо видел. Трус. Рогозин поступил как глупец из "Исламского государства". Он сел в самолёт, зная, что ему запрещен въезд на территорию ЕС. Сел в пассажирский самолёт, где были дети..."

Напомним, что 28 июля Румыния не впустила в свое воздушное пространство пассажирский самолет, в котором находился российский вице-премьер. Самолет был вынужден развернуться и сесть в столице Беларуси. Дмитрий Рогозин, так и не попав в Молдову, вернулся в Москву.