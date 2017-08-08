Опрос: в Молдове самыми несчастными чувствуют себя студенты

На территории Республики Молдова с 29 мая по 7 июля компанией «Focus Consulting» было проведено социологическое исследование, одним из вопросов в котором был - ощущение счастья жителей РМ, ответив на вопрос: Считаете ли вы себя счастливым?

Согласно полученным данным в ходе исследования выявлено, что самые счастливые категории граждан – это работающие, которые составили 52,88% из общего количества положительно ответивших на вопрос, с большим отрывом на втором месте расположились пенсионеры – 18,62%, практически с таким же результатом заняли третье место безработные – 18,45% и на последнем месте оказались студенты, с результатом – 10,05%.

В целом по Республике Молдова «уровень счастья» выглядит так:

Счастливых граждан - 36,17 % , чувствуют себя скорее счастливыми – 24,26%, несчастливых – 16,15%, скорее всего несчастливые- 9,42%, затруднились ответить – 5,48%, не захотели отвечать на вопрос – 3,75%, и затруднились ответить счастлив или нет – 4,77%.

Также стоит отметить, что лидером среди регионов республики по уровню счастливых является Гагаузия, где 59,15% граждан чувствуют себя счастливыми, с большим отрывом на втором месте расположился муниципий Кишинеу – 37,5%, третье место занял Северный регион с результатом – 36,82%, четвертое Южный Регион – 36,76% и на последнем месте оказался Центральный регион – 28,96%.

В целом по Республике Молдова можно отметить, что половина граждан, в общем, чувствуют себя счастливыми, это довольно высокий показатель для Республики. Среди мужчин и женщин счастливее оказались женщины Республики на 0,8% больше чем мужчин.

Счастливые женщины – 50,08% Счастливые Мужчины – 49,92 %

Возрастные категории приявшие участия в опросе – это от 18 до 60 лет и старше. Соотношения опрошенных мужчин и женщин составляет один к одному. Социальный статус респондентов: студентов - 7%, работающих - 47%, безработных – 21%, пенсионеров – 25%.

Данные в отчете предоставлены исключительно по жителям Республики Молдова, в опросе приняло участие 2000 человек из 139 населенных пунктов за исключением населенных пунктов Приднестровья.

Опрос проводился согласно квотному заданию по равномерной выборке, по полу и возрасту для каждого населенного пункта. Общее количество опрошенных в разрезе республики Молдова: Кишинёв – 12%, Гагаузия – 8%, Южный регион – 21%, Центральный регион -33%, Северный регион – 26%.