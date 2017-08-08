Доля молдавского экспорта в ЕС осталась неизменной – 63,4%

Экономические агенты Молдовы поставили за рубеж в первом полугодии товаров на 1,028 млн. долларов, что на 122,8 млн. долларов (13,6%) больше, чем за соответствующий период 2015 г.

Как сообщили в Национальном бюро статистики (НБС), поставки в страны Евросоюза увеличились на 13,7% – до 652,2 млн. долларов, однако их доля в общем объеме экспорта осталась неизменной – 63,4%.

При этом стоит учитывать, что экспорт действительно молдавской продукции составил лишь 649,3 млн. долларов, а остальное – на 379,8 млн. долларов – реэкспорт.

Основным потребителем товаров из РМ остается Румыния, на которую пришлось 250,7 млн. долларов или почти четверть всех поставок за рубеж. Это на 35 млн. долларов больше, чем отгружено товаров во все государства СНГ вместе взятые – 216,9 млн. долларов.

Импорт в РМ в январе-июне вырос на 16,7% – до 2,181 млрд. долларов. При этом поставки из ЕС составили 1,072 млрд. долларов, что почти вдвое больше, чем из СНГ – 542,8 млн. долларов.

Основным поставщиком товаров в РМ также является Румыния – 300,2 млн. долларов (+24,1%). Второе место, благодаря топливно-энергетическим ресурсам, сохраняет РФ – 261,5 млн. долларов (+3,8%). За ней следует Украина – 224,6 млн. долларов (+31,1%).

Дефицит торгового баланса вырос за год на 19,8% – до 1,153 млрд. долларовю. Степень покрытия импорта экспортом – 47,1% против 48,5% в первом полугодии 2016 г.