Приговор по делу Киринчука будет оглашен 9 августа

Судебное заседание по делу экс-министр транспорта Юрия Киринчука состоится 9 августа. На нем судьи должны вынести свое окончательное решение по делу.

Отметим, что предыдущее судебное заседание дважды откладывалось – как намеченное на 3 августа, так и на 4 августа.

Киринчук и двое экономических агентов, обвиняемых в причастности к извлечению выгоды из влияния, предстанут перед судом.

Необходимо отметить, что все трое признали свою вину и это может уменьшить срок их наказания.

По словам следователей, бывший министр транспорта вместе с главами двух строительных компаний, организовал преступную схему для обогащения. Конкретно, обвиняемые оказывали давление на компанию, выигравшую аукционы, финансируемые Европейским банком инвестиций (BEI), чтобы заставить ее уступить часть объема работ аффилированным экономическим агентам.

В период 2016-2017 годов министр через ответственных лиц Государственной администрации дорог, создавал препятствия выигравшему экономическому агенту. Он не утверждал документы по выполнению работ, задерживал согласования, настаивая на заключении субконтрактов с близкими чиновникам компаниями.

Действия были синхронизированы с организацией некоторых заседаний с участием министра и экономического агента, где на последнего оказывали давление – угрозами, среди которых были расторжение договоров и его включение в черный список.

В результате действий по уголовному преследованию установлено, что Киринчук оказывал давление на экономического агента, который занимался ремонтом дороги R6 M1-Яловены, чтобы он уступил половину объема работ (их стоимость составляла 9 млн. евро) компаниям, приближенным экс-министру. Позже, ссылаясь на указание министра, администраторы приближенных экономических агентов требовали у того же экономического агента 5 процентов из суммы договора, то есть 400 тысяч евро, а часть денег (80 тысяч евро) должны были осесть в карманах госчиновников из ГАД.

Экс-министра обвиняют также в злоупотреблении служебным положением – организацией ремонтных и капитальных работ участка подъездной дороги к с. Флорены Яловенского района.

Киринчук и один из его сообщников были помещены под домашний арест, а второй экономический агент дал подписку о невыезде.