Регулирование Интернета в Молдове: государство хочет «закрутить гайки»

За последнее время в Молдове появилось сразу несколько инициатив по регулированию информационного пространства, включая законопроекты «Мандат безопасности» и «BigBrother», Концепцию информационной безопасности.

По мнению многих экспертов и политиков, они содержат ряд серьёзных недоработок, чтоможет привести к злоупотреблениям. Платформа для дискуссий на тему последних законопроектов по регулированию Интернета в Молдове была организована в июле Институтом информационной политики в партнерстве с региональным проектом OpenNetEurasia и фондом SecDevFoundation (Канада), при поддержке DigitalReport.Предлагаем читателям ознакомиться с мнениями специалистов.

ВиорелЧиботару, бывший министр обороны, эксперт в области национальной безопасности, председатель ЛДПМ:

- Новые законопроекты в области регулирования информационного пространства ведут к формированию условий для чрезмерно жесткого контроля Интернета со стороны ряда госучреждений и прежде всего Службы информации и безопасности Молдовы. Если говорить о проекте Концепции информационной безопасности, который был принят парламентом в первом чтении, он вызвал у меня очень много вопросов. Речь идет о вмешательстве в деятельность провайдеров и широком контроле информационного пространства, включая социальные сети. Как эксперту в этой области, проект не показался мне убедительным также в плане кибербезопасности и киберзащиты.

Хотя одна из основных целей проекта – бороться с эффектами информационной войны, гибридной войны и другими явлениями, в условиях Молдовы он способен ударить по принципам прозрачности и открытости Интернета. Я думаю, что в условиях очень хрупкой демократии в РМ любые попытки государства ужесточить контроль над сетями тем образом, который предусматривается последними законопроектами, являются неприемлемыми. Они не столько дадут эффект борьбы с внешним влиянием на информационное пространство, сколько ударят по возможностям гражданского общества и ассоциативного сектора, политическим партиям и простым гражданам. Речь идет об ограничении возможности высказывать свое мнение, формулировать свои протесты, критику в адрес властей и т.д.

Предлагаемые законопроекты также не гарантируют сохранения целостности и конфиденциальности компьютерной информации в случае ее перехвата. Гарантии должны быть прописаны очень четко!Практика угроз и компроматов последних лет показывает, что несовершенство правового регулирования, возможность разной интерпретации законов ведут к злоупотреблениям. У меня не вызывает никаких сомнений, что этим грешат и официальные, и неофициальные структуры, в том числе паравоенные органы, различные детективные агентства и другие. Причем последние зачастую лучше оснащены, чем специализированные госучреждения. Перехваченная информация часто используется в политических, корыстных и каких угодно интересах, кроме национальных и интересов гражданина. Известно достаточно много случаев, когда в Интернете и в СМИ появлялся компромат, который был получен в результате электронной слежки.

В борьбе с террористической угрозой, в вопросах информационных войн и других подобных явлений нужно находить новые инструменты. На мой взгляд, более эффективно было бы использовать практику лицензирования в отношении информационного пространства и в большей степени экономические рычаги, нежели административные или процедуру уголовного преследования. Тем более что многие моменты уже регламентированы законом и не нужно создавать искусственных норм для информационной сферы. Больше внимания стоит уделять вопросам саморегулирования со стороны самих пользователей, а не государства или карательных органов. Оппозиционные политические партии не видят в этих законопроектах инструментов защиты как граждан, так и общества от современных рисков и угроз.

Геннадий Митрюк, депутат от ПСРМ, вице-председатель постоянной парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку:

- Рассмотрение проекта Концепции информационной безопасности – очень важный и актуальный вопрос. Считаю, что содержание документа в нынешнем виде не принесет никакой пользы. Представленный в парламенте проект создает ситуации конфликта с другими документами в этой области, его принятие в таком виде вызовет, по меньшей мере, неразбериху, а может быть, и панику в среде профессионалов, работающих в системе национальной безопасности страны. Более того, есть основания предполагать, что положения этого проекта привлекут нездоровое внимание к нашей стране со стороны региональных игроков.

Было бы логично дождаться утверждения новой Стратегии национальной безопасности, а затем подавать в законодательный орган для обсуждения и утверждения концептуальный документ в области информационной безопасности. Положения этой Концепции не основаны на недавних, иерархически стоящих выше стратегических документах, утвержденных парламентом. Последний проект Стратегии национальной безопасности в июне 2017 г. был отозван из парламента президентом, в полномочия которого входит инициирование разработки этого документа, а новый проект еще не разработан. Плюс Концепция выдвигает задачи президенту, Высшему совету безопасности, министерствам и ведомствам, но ее проект не был завизирован этими структурами, их никто и не спрашивал.

Алексей Марчук, исполнительный директор Института информационной политики, эксперт фонда SecDevFoundation (Канада):

- С одной стороны, в Молдове различными способами содействуют развитию Интернета - повышают его доступность, обеспечивают наличие Интернета в образовательных учреждениях и библиотеках, развивают инфраструктуру, способствуют созданию местного цифрового контента. По коэффициенту проникновения Интернета, по его цене и скорости Молдова впереди многих стран. Но при этом информационное пространство все чаще воспринимается и как источник угроз. Население все более активно пользуется Интернетом, социальными медиа, и на этом фоне власти начинают терять контроль над информацией. А ряд событий в Молдове и других странах показал, что Интернет - еще и инструмент, который можно эффективно использовать для информационного влияния, мобилизации и коммуникации.

В итоге за последнее время в стране появились сразу несколько законодательных инициатив в области информационной безопасности, защиты информации, противостояния с киберпреступностью и борьбы со злоупотреблениями в Интернете. В их числе также законопроект №161, более известный как BigBrother, и законопроект №281, получивший название «мандат безопасности», который уточняет правила проведения специальных розыскных мероприятий в информационном пространстве и предполагает расширение полномочий специальных служб в этой области. Их принятие без доработки с учетом лучших международных практик может привести к нарушению баланса между свободой и безопасностью на законодательном уровне.

Есть целый ряд важных моментов, доработка которых позволит свести риск нарушений к минимуму. В частности, речь идет о правовом регулировании перехвата компьютерной информации, включая основания и процедуру перехвата, передачу полученных данных между ведомствами, способы их исследования, особенности хранения и уничтожения информации. Кроме того, есть необходимость усовершенствовать Уголовный кодекс в части ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации. Требуется больше ясности в терминологии и регламентации некоторых процедур. Очень важно найти те приемлемые для общества формулировки, которые невозможно трактовать ошибочно, с привлечением к обсуждению спорных положений всех заинтересованных сторон.

Надежда Хриптиевски, программный директор Центра юридических ресурсов Молдовы:

- В законопроектах есть ряд положений, которые оставляют место для злоупотреблений и поднимают множество вопросов о соответствии международным стандартам и практике. Так, нет ясности, какие информационные данные сможет собирать Служба информации и безопасности и какова процедура получения авторизации, нет четкого перечня оснований для применения таких мер как информационный обыск и изъятие объектов, содержащих информационные данные, а также перехват и запись информационных данных.

В одной из норм предусмотрен ряд обязательств для поставщиков услуг и санкции в случае их нарушения. Некоторые обязательства не определены до конца и могут создать реальные препятствия для поставщиков, или же к ним могут быть неправомерно применены санкции. Большие риски несут расплывчатые понятия, в особенности относительно «обязательств приостановки доступа ко всем IP-адресам, на которых размещены веб-страницы». К примеру, работа таких ресурсов, как Facebook или Twitter может быть приостановлена для блокирования сообщений, которые призывают к мирным протестам или к другим действиям, которые придутся не по нраву чиновникам.

Петру Маковей, исполнительный директор Ассоциации независимой прессы, секретарь Совета прессы Молдовы:

- Проект Концепции информационной безопасности в некоторой степени вписывается в желание властей усилить контроль над ресурсами Интернета. По моему мнению, он несет в себе целый ряд рисков, включая серьезную опасность нарушения общественного или индивидуального интереса. В своем нынешнем виде Концепция информационной безопасности, как и ряд законопроектов, связанных с регулированием Интернета, оставляет слишком много лазеек для злоупотреблений. Очевидно, что она не доработана и является по большей части декларацией о намерениях, не включающей конкретные меры в этой области.

Если сегодня ситуация с регулированием Интернета в Молдове более-менее приемлемая, то в связи с желанием властей «закрутить гайки» в скором времени она может заметно ухудшиться. Последние законопроекты предоставляют правоохранительным структурам чрезмерно большие полномочия по блокированию определенных ресурсов Интернета, а также налагают на провайдеров обязанность по передаче следственным органам больше информации, чем это допускается в демократическом обществе.Проблема состоит в том, чтобы в законах не оставались лазейки, которые могут привести к нарушениям прав пользователей со стороны властей, вне зависимости от их политической окраски.