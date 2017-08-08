Додон отказался отвечать на обвинения «не заслуживающего внимания» Шалару

Президент Игорь Додон, кажется, не беспокоится о том, что США приостанавливают финансирование Национальной армии Молдовы. Он придерживается мнения, что военнослужащие РМ не должны участвовать в военных учениях за пределами страны, пока не будет назначен министр обороны.

Об этом глава государства заявил изданию Deschide.MD после того, как бывший министр обороны Анатол Шалару сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансовую поддержку Нацармии в рамках программы Foreign Military Financing из-за отказа молдавских властей отправлять военнослужащих на региональные учения.

«Я неоднократно подчеркивал, что пока не будет назначен новый министр обороны, я не позволю молдавским военным участвовать в учениях за пределами страны», — сказал глава государства.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он так же тверд в своем решении, когда Национальная армия потеряет финансирование в $12,7 млн, Игорь Додон сказал: «Министерство обороны несет куда больше потерь из-за отсутствия профессионала во главе ведомства».

Президент РМ также отказался комментировать тот факт, что бывший министр обороны готовит уголовный иск против президента в связи с «подрывом системы национальной обороны».

Игорь Додон объяснил, что Анатол Шалару пытается утвердиться, поэтому не заслуживает внимания.