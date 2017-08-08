Российские СМИ: Рогозин — политик с истекшим сроком годности

России пора сменить спецпредставителя по Приднестровью, пишет журналист Михаил Ростовский в материале газеты «Московский комсомолец». По его мнению, Рогозин, делая провокационные записи в Твиттере, вредит себе и дает в руки лидера Демпартии Влада Плахотнюка политическое оружие, которое тут же используется против России. Также, по словам журналиста, Рогозина необходимо сменить на человека, который может свободно въезжать в эту страну, особенно на фоне слухов о том, что приднестровский конфликт может разморозиться.

По мнению Ростовского, у любого политика, как и у любого продукта, есть свой срок годности. «Политик имеет моральное право занимать высокий пост только до тех пор, пока его деятельность на этом посту приносит ощутимую пользу стране. Как только этот ресурс реального или потенциального позитива исчерпывается, любой патриотически настроенный политик должен задуматься о смене сферы деятельности», — пишет он.

Журналист отмечает, что проблема не в том, что Рогозин сделал или не сделал, а в том, что российско-молдавским отношениям необходим свежий старт. «А пока главным ответственным за эти отношения в Москве является Дмитрий Олегович Рогозин, подобный свежий старт принципиально не возможен», — отметил Ростовский.

Автор пишет, что Молдова — республика, которая «управляется по очень нетипичной для постсоветского пространства схеме»: пророссийский глава государства Игорь Додон, чьи полномочия крайне ограничены, и Влад Плахотнюк в чьих руках находятся реальные рычаги власти. «И хотя особых политических принципов, кроме желания сохранить и официально оформить свою власть, у Плахотнюка нет, для России это очень плохая новость», — добавляет он.

«В данный момент Плахотнюк играет на стороне американцев — и играет, надо признать, мастерски. Влад Плахотнюк — это не тот политик, который будет шуметь, ругаться, угрожать и предупреждать противника о своих намерениях. У Плахотнюка совсем другой стиль политической борьбы. Он тщательно и терпеливо выбирает самый удобный момент, а затем молча наносит болезненный удар исподтишка», — пишет Ростовский, отмечая, что Рогозин — «главный борец с Плахотнюком» со стороны России.

Ростовский также дал краткую характеристику последних слов и действий Рогозина.

«Рогозин — это, как известно, политик, который не мыслит свою жизнь без экстравагантных заявлений. "Ждите ответа, гады!", "Цивилизованная страна — это Румыния?", "Сдерживание и диалог — слов где-то умных нахватались, не понимая их смысл". <...> Делая провокационные записи в Твиттере, Рогозин, видимо, искренне считает, что он таким образом демонстрирует свою крутизну. Но, поступая подобным образом, Рогозин в реальности вредит себе — дает в руки Плахотнюка политическое оружие, которое тут же используется против России», — написал он.

Молдова — страна с до предела обостренным чувством национального самосознания, — пишет Рокосовский, — значительная часть молдаван — очень болезненно воспринимают заявления иностранных политиков, которые могут быть истолкованы как оскорбления или стремление обидеть. А такой знаток молдавской национальной психологии и молдавских политических обычаев, как Плахотнюк, очень умело этим пользуется».

В качестве примера журналист привел последние события в отношениях между Кишиневом и Рогозиным — запрет на прибытие на военном самолете, а затем и объявление вице-премьера РФ персоной нон-грата. Говоря о том, что Румыния запретила самолету с Рогозиным на борту пролет через свое воздушное пространство, Ростовский отметил, что «на фоне "уличного хулигана Рогозина" ["Ждите ответа, гады"] она может представить себя страной, которая выступает за соблюдение приличий в политике».

«Не надо думать, что российско-молдавские отношения — это мелочи, на которые можно не обращать внимания», — пишет журналист. «Молдова — зона замороженного приднестровского конфликта. А сейчас Кишинев полон слухов, что в результате тщательно продуманной провокации этот конфликт может и разморозиться. На таком фоне главным российским спецом по отношениям с Молдавией должен быть человек, который может свободно въезжать в эту страну и у которого нет такого количества негативного политического багажа, как у Рогозина», — подчеркнул он.

Автор приходит к выводу, что «отодвигать Рогозина от молдавских дел нужно осторожно», чтобы не давать Плахотнюку возможность заявить о своей победе.