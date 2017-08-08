Додон про флаг без скипетра в Тегеране: Я сообщил об этом руководству Ирана, и они его поменяли

Президент Игорь Додон дал понять, что флаг Республики Молдова без скипетра на полотне, поднятый на инаугурации президента Ирана, — это протокольная ошибка организаторов. Глава государства заявил, что обратил на это внимание своего коллеги в Тегеране и на следующих встречах оплошность была исправлена.

«На всех моих встречах был официальный флаг Молдовы, за исключением флага, который был среди 160 других в здании парламента во время инаугурации. Я обратил на это внимание руководства Ирана, и они пообещали его поменять», — сказал Додон.

Напомним, Игорь Додон опубликовал на своей странице фотографии с инаугурации нового президента Ирана. На одной из них орел на флаге Молдовы оказался без скипетра. Ряд СМИ назвали эту протокольную ошибку профанацией государственных символов со стороны президента.

Полгода назад, во время предыдущего визита главы государства в Тегеран, на флаге Молдовы не было креста и скипетра.

На флаге Молдовы размещен орел с золотым крестом в клюве, в его когтях: справа — зелёную оливковую ветвь, слева — золотой скипетр.