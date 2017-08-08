Рогозин заподозрил США в подготовке диверсантов на случай конфликта в Приднестровье

США начинают подготовку диверсантов и спецназа Молдовы на случай нового конфликта с непризнанной ПМР. Так вице-премьер России Дмитрий Рогозин, объявленный персоной нон грата в Молдове, прокомментировал неподтвержденную информацию о планах США построить восемь объектов на военной базе в селе Бульбоака.

«Проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки" - американцы начинают подготовку диверсантов и спецназа РМ на случай нового вооруженного конфликта с Приднестровьем», - заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Ранее российские СМИ сообщили, что ВМС США ведут поиск подрядчиков для строительства в Молдове восьми новых объектов, на которых будут отрабатываться военные операции в условиях городской застройки.