Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС выполнено за первые шесть месяцев на уровне 80%, министр

Предусмотренные в Соглашении об ассоциации Республика Молдова – Европейский союз для выполнения мероприятия на первое полугодие нынешнего года были реализованы в пределах 80 процентов, докладывает Министерство экономики и инфраструктуры. В цитируемом IPN пресс-релизе учреждения отмечается, что выполненные мероприятия создали экономическим агентам благоприятные условия для торгово-экономической деятельности.

В пресс-релизе говорится также, что были приняты законы относительно урегулирования предпринимательской деятельности и приведены в соответствие законодательные акты с областью государственного контроля. Новые изменения будут способствовать сокращению расходов и упрощению деятельности экономических агентов, благодаря исключению 140 разрешительных документов, в том числе 18 лицензий.

Была принята законодательная инициатива, предусматривающая упрощенный доступ на рынок труда Республики Молдова иностранных профессионалов ИТ высокой квалификации. Новые законодательные поправки поддерживают start-up-ы в данной области с целью создания эффективных разрешительных рамок для обеспечения доступа в Молдову лиц, инвестирующих в ИТ. Область государственных закупок улучшена путем принятия регламента об организации и функционировании Агентства государственных закупок.

В области транспорта были приняты нормативные акты по обеспечению доступа на рынок услуг handling-а на земле в аэропортах Молдовы, а также для обеспечения лояльной конкуренции и сохранения прозрачных и недискриминационных целей. Были достигнуты успехи и в принятии законодательных актов об учреждении Национального агентства судоходства Республики Молдова, а также в устранении препятствий в вопросах создания совместного воздушного пространства, отмечается также в пресс-релизе Министерства экономики и инфраструктуры.

В энергетической области были заключены договоры об оказании услуг выполнения работ по проектированию газопровода для подсоединения транспортной системы природного газа из Румынии с транспортной системой природного газа Республики Молдова, II-й этап, по направлению Яссы-Унгень-Кишинев. Разработана проектная документация относительно функционирования Комплекса эксплуатации, управления и технического обслуживания и правовой основы, предусмотренной для внедрения.