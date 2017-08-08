Airbnb: Молдова занимает третью строчку по цене аренды жилья

Молдова занимает третью строчку в рейтинге самых низких цен на аренду жилья среди стран Европы. Список опубликовал сайт Airbnb, который предлагает варианты расселения в частном секторе. Ночь в съемной квартире в нашей стране обойдется иностранцу в среднем в 30 евро.

На первой строчке рейтинга - Македония, где жилье можно снять за 28 с половиной евро, и Албания, где за ночь придется заплатить немногим менее 30 евро. Третье место наша страна делит с Косово.

Украина и Россия расположились на десятой строчке. Там аренда квартиры на сутки обойдется почти в 40 евро. Румыния занимает 18 позицию.

Самое дорогое жилье в Исландии - более 120 евро за ночь. Далее следует Швеция - порядка 90 евро, и Андорра - 87 евро.

По данным Национального бюро статистики, в 2016 году посредством турагентств Молдову посетили более 15 с половиной тысяч иностранцев.