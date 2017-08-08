Горючее продолжает дорожать

После того, как две недели назад максимальные цены на бензин и дизельное топливо были увеличены на 20 и, соответственно, 22 бана, Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило на ближайшие две недели еще более высокие цены. Максимальная цена на бензин была увеличена на 54 бана, а литр дизельного топлива на 57 бань, передает IPN.

За литр бензина с октановым числом 95 была установлена максимальная цена в 17,06 леев по сравнению с 16,52 леями, как было две недели назад, а дизельное топливо будет стоить не более 14,77 леев по сравнению с 14,20 леями.

Максимальные цены вступают в силу в среду, 9 августа, и действительны до 22 августа.

НАРЭ призывает граждан сообщать о случаях, когда АЗС устанавливают более высокие цены, чем максимальные на горячую линию: +373 800 10 800 или на адрес электронной почты anre@anre.md