Ренато Усатый: Ради сохранения американского покровительства, для удержания контроля над Молдовой правящий в ней ныне режим готов на всё

Ради сохранения американского покровительства, для удержания контроля над Молдовой правящий в ней ныне режим готов на всё, - считает председатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он написал в социальных сетях, что его не удивляют, но настораживают планы строительства в республике американской армией восьми военных объектов.

Усатый предположил, что "следующее проявление проамериканской лояльности может быть каким угодно, и это крайне опасно".

"Все здоровые силы общества должны противостоять действиям, нарушающим конституционный нейтралитет Молдовы. Именно нейтралитет является залогом мира на молдавской земле с тлеющим приднестровским конфликтом. Любые шаги кишиневских правителей, нарушающие внеблоковый статус, отдаляют перспективу объединения страны, а Молдова без Приднестровья очень быстро утратит последние формальные атрибуты государственности", - написал Усатый, - посетовав, что все это "происходит при так называемом пророссийском президенте".

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", накануне министерство обороны Молдовы опровергло сообщение телеканала Russia today о том, что ВМС США ищет подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на учебно-тренировочной базе Национальной армии Молдовы в селе Бульбоака. Согласно минобороны, речь идет о гранте, освоение которого ведется на протяжении уже пяти лет, а не о новой программе строительства объектов.