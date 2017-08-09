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Андрей Нэстасе прояснил вопрос о своих претензиях на кресло столичного примара
09.08.2017

В интервью для интернет сайта oficial.md председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе ответил на вопрос, намерен ли он баллотироваться на должность столичного примара в случае проведения досрочных выборов.

«Я ратую за то, чтобы каждый гражданин был представлен достойно, и думаю, люди знают об этом. Кишиневцы также достойны хорошего примара, который был бы в состоянии решать проблемы города, защищать его от коррумпированной власти, совместно с местными экономическими агентами и инвесторами внедрять европейские проекты на благо граждан.

Уверяю Вас, что ППДП предложит такого кандидата на следующих местных выборах», — заявил он.

Михаела Коноваль


 
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