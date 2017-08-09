Кто и какой целью украл башмак президента Додона?

В самом начале популярного романа Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей» описана, на первый взгляд нелепая сцена, которая потом приобретает смысл и играет ключевую роль в развязке повествования. Наследник Баскервилей Генри, который вернулся, чтобы вступить во владение наследством своего умершего дяди Чарльза, селится в гостинице, где у него загадочным образом пропадает сначала башмак из новой пары, а потом и башмак из старой пары обуви. Только в конце романа выясняется, что желающий завладеть наследством убийца, воспользовался семейной легендой о дьявольской собаке сверхъестественного происхождения, которая преследует всех Баскервилей. Пользуясь легендой, он купил огромного и страшного пса, которого должен был пустить по следу Генри, но для этого ему нужен был башмак, чтобы пес смог узнать его по запаху. По незнанию служитель гостиницы, сначала украл новый башмак, который оказался бесполезным, но потом уже он украл башмак из старой пары обуви.

События из романа Конан Дойля пришли мне на ум на днях, когда началась вся эта шумиха вокруг политического будущего президента Игоря Додона. Версий по этому поводу множество: некоторые предрекают настоящую политическую войну между Игорем Додоном и Владом Плахонюком, потому что за ними стоят две противоборствующие великие державы (США и Россия), которые подталкивают их к конфронтации; другие считают, что все ошибки, которые совершил в последнее время президент (намерение наградить миротворцев из Приднестровья, профанация государственной символики нашей страны во время визита в Иран, явная пророссийская позиция в конфликте между властями Молдовы и РФ и др.) являются основанием для объявления ему импичмента; третьи считают, что Додону уготована главная роль в сценариях России в Молдове и Украине (и Приднестровье), и этого не могут не знать власти Молдовы и наши внешние партнеры; четвертая категория людей думает, что Игорь Додон и социалисты вскоре будут уничтожены демократами так же как были уничтожены ЛДПМ и ЛП, потому что они слишком опасны для правящей власти с точки зрения грядущих парламентских выборов; есть еще такие, кто уже «хоронит» Игоря Додона, предрекая «начало конца» его политической карьеры в Молдове.

Самое интересное то, что в каждом из этих мнений есть доля истины, как минимум теоретически, и ни одну из этих версий не стоит сбрасывать со счетов. С уверенностью можно утверждать одно – даже если между Додоном и Плахотнюком есть неофициальная договоренность о сотрудничестве, или какие-то дружеские взаимоотношения, президент является угрозой для нынешней власти. Он может сыграть очень важную роль в конфронтации Кишинева и Москвы; может сыграть важную роль в процессах приднестровского урегулирования; может сыграть важную роль в сценариях великих держав в отношении Украины и Молдовы; может сыграть важную роль в следующих парламентских выборах и после них и др. Если рассуждать логически, несмотря на взаимоотношения этих двух политиков, перспективы и позиции Игоря Додона никак не могут нравиться Владу Плахотнюку.

Тогда почему бы ему не объявить Додону войну, и не уничтожить его? На этот вопрос частично ответил лидер парламентской фракции ДПМ Мариан Лупу в интервью для Europa Liberă, когда его спросили, набралось ли достаточно оснований для объявления импичмента президенту Игорю Додону. Демократ заявил следующее: «Я, по крайней мере, сейчас, в эту игру не играю. Единственное, что мне сейчас подсказывает логика, это то, что на этапе, когда Додон пользуется популярностью, когда он очень хорошо разыгрывает свою карту, заявляя: «Ребята, я бы хотел что-то сделать, но не могу, потому что они мне мешают». Если наше общество принимает это, тогда процедура импичмента будет ему только на руку, еще повысит его рейтинги, и это, по-моему, глупо. Пустое занятие».

Итак, все предельно ясно: для объявления войны оснований пока нет. Но это не означает, что оппоненты Игоря Додона не работают в этом направлении, чтобы эти основания появились как можно скорее. Поэтому, я думаю, что у Игоря Додона, как и у сэра Генри, уже украли ботинок, и пес (думаю, Вы понимаете, кого я имею в виду) уже мчится по следу президента. И кстати думаю, что «легенда» тоже уже готова, и она будет не хуже той, что описана в известном романе Артура Конан Дойля, потому что мы все знаем, как хорошо пишет легенды наша нынешняя власть.

Ясно, что в определенный момент события начнут разворачиваться очень быстро. Вопрос в том, какова будет развязка? В романе Конан Дойля главному герою удается избежать клыков страшного пса и отделаться лишь испугом. Удастся ли это нашему президенту?

Игорь Волницки