Высшая судебная палата вынесла окончательный приговор Валериану Мынзату

Скандально известный адвокат Валериан Мынзат проведет следующие девять лет в тюрьме. Такое решение вынесла сегодня Высшая судебная палата. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит.

Таким образом, коллегия судей оставила в силе решение Апелляционной палаты Кишинэу, постановившей приговорить Мынзата к девяти годам заключения.

Адвокат осужденного Георге Амихалакиоае заявил для Realitatea.md, что пока не успел поговорить со своим клиентом, отметив, что сможет прокомментировать сегодняшнее решение лишь после ознакомления с мотивировочной частью приговора, которую опубликуют 25 августа.

Напомним, что 19 мая Апелляционная палата оставила в силе приговор адвокату Валериану Мынзату, приговоренному ранее судом столичного сектора Рышкановка к девяти годам лишения свободы за мошенничество.

В настоящий момент осужденный находится в столичном изоляторе.