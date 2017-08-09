В Кишиневе было отремонтировано 90% уличного освещения

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Общество
Примэрия Кишинева утверждает, что более 90% сетей уличного освещения столицы, поврежденных во время апрельского стихийного бедствия, уже было восстановлено.
По словам Анатолия Апарату, главного инженера „Lumteh”, в секторах Центр, Буюканы и Чеканы, работы уже были завершены, передает realitatea.md.
На Ботанике и Рышкановке осталось доделать еще около 10% работ.
Муниципальные власти объявили о том, что работы будут закончены до конца августа.
Главный инженер „Lumteh” добавил, что в сентябре начнется замена ламп уличного освещения.
Сейчас команды рабочих "Lumteh" работают над реабилитацией сетей по ул. Флорилор на Рышкановке и в секторе Ботаника, на стыке с другими секторами.
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