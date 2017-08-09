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Политика
Киртоакэ намерен отпраздновать свой день рождения между судебными процессами
09.08.2017

Завтра, 9 августа, Дорину Киртоакэ исполняется 39 лет. В этом году отстраненный от должности мэр проведет свой праздник, находясь между двумя судебными процессами. В частности, сегодня состоялось заседание суда в Апелляционной палате Кишинева, а после  дня рождения запланировано новое заседание, только уже в буюканском суде.

На вопрос журналистов, как отметит день рождения, Киртоакэ сказал следующее: «Отпраздную между процессами в суде. Это новый способ празднования дня рождения. Вот, сегодня у меня процесс, и завтра тоже. Судебные процессы являются настоящими подарками».

Вместе с тем, Дорин Киртоакэ уточнил, что в свой день рождения желает справедливости для простого человека. «Если со мной, кишиневским мэром, происходят подобные вещи, на что может надеяться простой человек, который не в силах обратиться в международные инстанции», - сказал он, отметив, что сожалеет о неоконченном ремонте в родительском доме в Колонице, о несозданной семье и отсутствии детей.  

Напомним, что Дорин Киртоакэ подозревается в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния по делу о платных парковках в Кишинэу, в котором фигурирует много чиновников, в том числе Нистор Грозаву и Игорь Гамрецкий, осужденный уже по этому делу. В данный момент мэр находится под домашним арестом.


 
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