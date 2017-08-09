Декларация о доходах и имуществе Константина Цуцу раскрыла его страсть к роскошным машинам

Похоже, депутат Константин Цуцу коллекционирует Мерседесы. По данным декларации о доходах за 2016 год, он обзавелся двумя новыми автомобилями: Mercedes-Benz SL55 2006 года выпуска, стоимостью 20 000 леев и Mercedes-Benz S350, 2014 года выпуска по цене 75 000 евро.

Также, в 2016 году у парламентария был зафиксирован доход в 113 401,12 леев, что означает, что он в качестве зарплаты ежемесячно получал около 9 450 леев, меньше, чем в 2015 году примерно на 2200 леев.

В том же году Константин Цуцу продал автомобиль Skoda за 10 000 леев и получил на семейном мероприятии денежные подарки в сумме 15 000 евро и 75 000 леев.

В той же декларации о доходах депутат указал и наличие квартиры, площадью 82 кв.м.