Павел Zingan: Последние годы были депрессивными для молдавского бизнеса

Последние несколько лет были депрессивными для молдавского бизнеса, но экономика перестала падать. Такое мнение высказал бизнесмен Павел Зинган в ходе передачи „Политика” на телеканале TV8, цитируемый IPN.

По его мнению, то, что экономика перестала постоянно падать, вдохновляет бизнесменов. „На мой взгляд, бизнес зависит от двух больших факторов: рынка и политики. Может быть все идеально в политике, но если она не благоприятная, ясно, что деловые люди чувствуют себя неуверенно”, - сказал бизнесмен.

По его словам, молдавская политика в последние годы была непредсказуемой, а когда ситуация не может быть предусмотрена, предприниматели являются пессимистами. „Трудно считать последние годы хорошими из-за экономической и политической ситуации”, - заметил Павел Зинган.

Кроме того, он считает, что бизнес должен быть конформистом, потому что его задача заработать деньги и выжить.