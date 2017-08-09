Влад Филат заболел: Его доставили в частную клинику для обследования

Бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат, осужденный ранее на 9 лет лишения свободы, был доставлен вчера сотрудниками Департамента Пенитенциарных Учреждений в столичный Немецкий Диагностический Центр.

Данная информация была подтверждена для TV8.md адвокатом экс-премьера Молдовы .

По словам правозащитника, Филату понадобилось медицинское обследования, а в пенитенциаре, где он содержится, нет необходимого оборудования: "Состояние здоровья Влада Филата стало ухудшаться. В тюрьме эти проблемы усиливаются плохими условиями содержания ", - заявил Игорь Попа.

Адвокат не уточнил,чем именно заболел заключенный в тюрьму экс-премьер-министр Молдовы, сославшись на конфиденциальность информации.

Данный визит был осуществлен в связи с поданным Филатом заявлением, в котором изложена просьба позволить ему провести медицинское обследование. Все процедуры были оплачены из личных средств Влада Филата.