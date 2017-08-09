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Экономика
Евро подешевел после бурного роста
09.08.2017

Вслед за неумолимо ползущим вниз долларом последовал и евро. Так, согласно установленному Нацбанком Молдовы на сегодня, 9 августа курсу валют, доллар продолжает спуск ниже 18 леев.

Его цена сегодня составит 17 леев 90 банов, что на 5 банов меньше, чем вчера, сообщает aif.md.

Евро сбавил чуть меньше: его курс сегодня составляет 21,14 лея, что на 4 бана меньше вчерашнего.

Румынский лей подешевел на 1 бан: его цена сегодня составит 4, 63 молдавского. А вот российский рубль и украинская гривна остались на своих позициях: 0,29 лея и 0,69 лея соответственно.


 
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