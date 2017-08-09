Киртоакэ о Гамрецком // Завтра он Вам расскажет, что я его заставил сделать то, что он натворил....

Отстраненный от занимаемой должности Дорин Киртоакэ, утверждает, что все заявления сделанные экс-главой муниципального управления транспорта и связи являются частью его собственной технологии защиты.

После сегодняшнего заседания Кишиневской Апелляционной Палаты представители СМИ задали Дорину Киртоакэ вопрос, касающийся заявлений Игоря Гамрецкого, в частности относительно той нашумевшей фразы: что «если я начну говорить, половина коллег из мэрии будут вынуждены покинуть свои должности»…

«Я наслышан об этом заявлении. Возможно, вскоре он всем расскажет, о том, как я заставил его встретиться с человеком, с которым он встречался и сделать то, что сделал он. Он уже сделал несколько заявлений. Речь идет не о том, что он еще расскажет, потому что именно из-за этого я нахожусь именно здесь, и в той самой ситуации которая всем Вам известна. Я пытаюсь их понять. У каждого есть семья и дети, и каждый задумывается о собственной судьбе. Именно эти принципы ложатся в основание собственной защиты и аргументацию собственных действий. Хуже всего то, что ни он, ни многие остальные не услышали моего открытого призыва не заниматься противозаконными действиями. У отдельных сограждан, в момент осознания того, что они получили определенную государственную должность, начинают дико блестеть глаза, в ожидании определенного рода выгод и послаблений»,- заявил Дорин Киртоакэ.

Напомним, что глава муниципального управления транспорта и связи Игорь Гамрецкий, после судебного заседания, на котором было зачитан приговор по его уголовному делу, определивший два года тюремного заключения, для бывшего одноклассника столичного градоначальника, заявил о том, что если он пожелает заговорить, половина его коллег будет вынуждена покинуть свои рабочие места в столичной мэрии: «Пусть никто не чувствует себя слишком чистеньким, а кто-то, в это время, будет заниматься грязной работой»