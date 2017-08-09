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Гимпу сожалеет, что предложил Киртоакэ баллотироваться на пост мэра Кишинева
09.08.2017

В связи с днем рождения отстраненного примара столицы, лидер ЛП Михай Гимпу опубликовал послание в поддержку своего племянника.

На своей странице в Facebook, председатель либеральной партии отметил, что сожалеет, что в 2005 году предложил Дорину Киртоакэ принять участие в выборах на должность градоначальника столицы. По его словам, 10 лет усердной работы Киртоакэ получили незаслуженную оценку в виде домашнего ареста и отстранения от должности, сообщает unimedia.info.

По словам Гимпу, Киртоакэ "празднует" свой день рождения  с многочисленными сожалениями, страданиями и слезами родителей и не только.

Лидер ЛП добавил, что это не первые слезы семей Гимпу и Киртоакэ, отметив, что несмотря на трудности, Киртоакэ должен продолжать борьбу за объединение.

- К сожалению, такова судьба тех, кто любит свой народ и борется за справедливость, свободу и его единство. потому что среди нас были и в годы депортации, и в сегодняшние дни предатели, лицемеры и фарисей. В истории остается тот, кто посвятил свою жизнь благу людей, (...) не предатели и не отбросы общества, - заключил Михай Гимпу.

Либерал заявил, что он, Киртоакэ и семья Киринчук счастливее всех, несмотря на страдания, потому что знают для чего живут, а они нет.


 
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