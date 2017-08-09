НБМ выбрало 6 концепций дизайна монет номиналом 1 и 2 лея

Национальный банк отобрал проекты, выигравшие конкурс дизайна монет номиналом в 1 и 2 лея. На протяжении целого месяца граждане имели возможность представить свое видение концепции каждой монеты.

Объявление о результатах конкурса было сделано сегодня, 9 августа, вице-губернатором НБМ Ионом Стурзу во время брифинга, информирует bani.md.

Однако имена победителей и выбранные концепции дизайна не были опубликованы, так как, по словам вице-губернатора, закон не позволяет раскрывать информацию до принятия финального решения и внедрения соответствующей инициативы.

Даже люди, выигравшие конкурс, не знают о том ,что их проекты дизайна монет были отобраны в качестве лучших. Ион Стурзу заявил, что они будут уведомлены через несколько месяцев, когда решение будет опубликовано в Мониторул Офичиал.

Для каждой монеты было отобрано по три концепции, авторы которых будут награждены.

Однако ни один из отобранных набросков не появится на монетах. Разработанные гражданами концепции послужат источником вдохновения для назначенного НБМ дизайнера, который и разработает финальный дизайн монет.

Представитель НБМ добавил, что предложения оригинальны и разнообразны по теме, от исторических личностей, флоры, фауны, до культуры и искусства.

Ион Стурзу заверил, что новых монет хватит для того, чтобы обеспечить нужды всех граждан страны.