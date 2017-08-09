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НЦБК проводит обыски в Центре судебной медицины
09.08.2017

В Центре судебно-медицинской экспертизы с утра проходили обыски. Следственные мероприятия проводят прокуроры антикоррупции и офицеры НЦБК в рамках уголовного дела о превышении служебных полномочий и махинациях с тендерами на закупку оборудования для ДНК-экспертизы.

Директор Центра судебной экспертизы Валерий Савчук от комментариев отказался.

Прокуроры выяснили, что аппаратура для выявления ДНК не использовалась с момента ее приобретения в 2013 году. Информацию подтвердила пресс-службу НЦБК.

Наши коллеги из передачи "Молдова царэ де минуне" выяснили, что оборудование для лаборатории судебной медицины и генетики стоило почти десять миллионов леев. Через год после закупки аппаратуру вывезли на склад столичного морга.

Согласно реформе в сфере юстиции, лаборатория ДНК-тестирования должна была заработать еще в 2016 году.

Руководство центра ранее заявляло, что этого не произошло из-за отсутствия соответствующего помещения.


 
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