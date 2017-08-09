Задержаны три человека, среди которых бывший директор Центра судебной медицины

Бывший директор Центра судебной медицины, его заместитель и сотрудник Центра были задержаны сегодня, 9 августа, прокурорами по борьбе с коррупцией и Национального центра по борьбе с коррупцией по делу относительно лаборатории по проведению тестов на ДНК. Они подозреваются в превышении служебных полномочий путем фальсификации аукциона по приобретению оборудования и снаряжения для лаборатории, в которой подлежало осуществлять тестирование на ДНК. Этими действиями задержанные причинили государственному бюджету ущерб приблизительно на 10 миллионов леев, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Национального центра по борьбе с коррупцией.

В ходе расследования установлено, что на протяжении июня-августа 2013 года один из специалистов Центра судебной медицины, действуя от имени своего начальства, заверил одну из румынских компаний, что окажет содействие при проведении аукциона для приобретения необходимого оборудования для оснащения лаборатории по проведению тестов на ДНК. Для подтверждения своих слов он организовал для представителей румынской компании неофициальные визиты в Министерство здравоохранения и в Центр судебной медицины.

В результате бесед договорились о разработке спецификации таким образом, чтобы технические параметры и спецификации востребованного оборудования совпадали с показателями медицинского оборудования, которое должен был предлагать представитель Румынии. В результате был проведен нелояльный, согласованный аукцион, при минимизации конкуренции и предварительном содействии экономическому агенту.

Согласно материалам дела, хотя ответственные лица ЦСМ знали, что названное на аукционе оборудование недостаточно для эффективной работы лаборатории судебной генетики для человеческой идентификации, оно было приобретено за сумму в 9,760 миллионов леев. Установлено также, что технология, которую подлежало использовать в данной лаборатории, не была утверждена международным научным сообществом для человеческой идентификации. Без процедуры утверждения нельзя осуществить процедуру аккредитации лаборатории, а полученные результаты в неутвержденной и неаккредитованной лаборатории, недействительны.

Следствие по данному делу продолжается, большое количество лиц подлежит еще допрашивать.