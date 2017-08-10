Дорин Киртоакэ и синдром помилованного

Не знаю, как у других, но у меня в связи с «перепадами» в деле отстраненного столичного примара Дорина Киртоакэ, создается впечатление, что они являются ловкой игрой, призванной питать у примара определенные надежды, в ожидании воплощения которых он не предпринимал бы ничего такого, что могло бы изменить нынешнее положение дел в Кишиневе.

Дорин Киртоакэ, даже будучи отстраненным от должности, и находясь под следствием, если захочет, может причинить нынешней власти большую головную боль. Достаточно ему подать в отставку, и вся конструкция власти вокруг примэрии рухнет в одночасье. Отставка примара автоматически приведет к досрочным выборам, самые большие шансы на победу в которых есть у представителей ПСРМ или правоцентристских проевропейских партий.

В обоих случаях власть теряет не только контроль над примэрией, но и важные политические позиции в свете предстоящих парламентских выборов, которые пройдут по смешанной системе, когда административный фактор играет немаловажную роль. И это не говоря уже о том, что тот, кто одержит победу в борьбе за примэрию, получит выгодные стартовые позиции на парламентских выборах.

Для правящей власти сценарии с местными выборами или возвращением Киртоакэ в примэрию невыгодны. Своим возвращением Киртоакэ не только реабилитирует себя, но и может снова стать локомотивом ЛП на предстоящих парламентских выборах, а это серьезно помешает осуществлению планов власти.

Для правящей власти выгодно, чтобы все оставалось как сейчас — бездействующий Киртоакэ с рейтингами ниже некуда, лишенный любой возможности участвовать в работе примэрии, и без единого шанса на возвращение. Чтобы все оставалось без изменений, иллюзии Дорина Киртоакэ должны по-прежнему подпитываться надеждами на какое-то чудо, которое вернет его в большую политику. И здесь, как нельзя кстати решение Апелляционной палаты привлечь к процессу примара Конституционный суд. Пока КС будет рассматривать этот вопрос, Киртоакэ будет продолжать надеяться и мечтать, а что самое главное – ничего не предпринимать для того, чтобы помешать планам правящей власти.

Предельно ясно, что о возвращении Киртоакэ в примэрию и речи быть не может. Это должен понимать и примар, и члены его команды. Конечно, он может надеяться, что будет оправдан, но если это даже и случится, уже будет слишком поздно, и Дорин Киртоакэ не сможет вернуться, ни в примэрию, ни в большую политику. Это будет не более чем запоздалое восстановление имиджа, хотя стоит признать, что вероятность такого сценария составляет не более тысячной доли процента.

Рассуждая о происходящими со столичным примаром событиями, я вспомнил о так называемом синдроме помилованных. Истории известны случаи, когда приговоренные к смертной казни были помилованы в последний момент, и в большинстве случаев все равно…умирали. Эти люди не выдерживали накала эмоций и умирали от остановки сердца. У меня создается впечатление, что Дорину Киртоакэ по-настоящему грозит этот синдром. Если даже его в определенный момент «помилуют», это не спасет его положения, и он все равно… умрет, в политическом смысле, конечно же.

Думитру Спэтару