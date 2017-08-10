Новый скандал в примэрии: махинации чиновников с недвижимостью выявила прокуратура

Ремонт здания, отведенного под специализированный детский сад, оказался невозможным из-за отказа фонда «Эхо Чернобыля» освободить незаконно занимаемые помещения.

Фонд «Эхо Чернобыля» занимал здание на Рышкановке по договору с примэрией, который был заключен в 2001-м и истек в 2012 году. Но чиновники примэрии до сих пор не приняли никаких мер. В связи с этим городская прокуратура инициировала уголовный процесс в отношении чиновников примэрии и президента фонда. Неправительственной организации был назначен срок для освобождения помещений.

– Органам местного публичного управления было выделено 2,2 млн леев на ремонт детского сада № 50 в секторе Рышкановка в целях создания условий для детей с ограниченными возможностями, но неправительственная организация отказалась освободить находящуюся в здании штаб-квартиру, полученную в аренду на основании договора с примэрией, заключенного еще в 2001 году, – сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В процессе расследования было также установлено, что в 1997 году фонд «Эхо Чернобыля» получил от примэрии в аренду нежилые помещения общей площадью 175 м кв. на ул. Флорилор для размещения офиса. Через пять лет президент фонда приватизировал помещение, которое в 2010 году передал своему сыну.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела.

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