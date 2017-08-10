Конституционный суд рассмотрит законность отстранения от должности Киртоакэ

Апелляционный суд Кишинева одобрил во вторник апелляцию адвокатов генрпимара Дорин Киртоакэ против его отстранения от должности.

Там содержалось требование разрешить снятие исключения о неконституционности ст. 33 Закона о местном публичном управлении. Вместе с тем, Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому Дорин Киртоакэ был отстранен от должности, передает IPN.

Отстраненный от должности генпримар Дорин Киртоакэ заявил, что Конституционному суду будут представлены доказательства, которые подтвердят, что Буюканский суд Кишинева принял 29 июля незаконное решение по просьбе прокуроров. „Тем самым прокуратура допустила злоупотребление служебным положением, произошла ошибка в уголовном процессе в соответствии со ст. 53 Конституции Республики Молдова, и из-за этого государство несет имущественную ответственность”, - заявил Дорин Киртоакэ.

По его словам, порядок отстранения примара предусмотренный в ст. 33 Закона о местной публичной администрации не входит прямо в Уголовно-процессуальный кодекс, поэтому эта норма не может быть применена. „Единственная норма, на основании которой кто-то может быть временно отстранен от должности это ст. 200 Уголовно-процессуального кодекса, но она предусматривает временное отстранение от должности подчиненных и в этой же статье говорится, что отстранение делает администрация учреждения по ходатайству прокуратуры. В моем случае руководства нет”,- сказал Дорин Киртоакэ.

Адвокат отстраненного от должности градоначальника Татьяна Иову сказала, что ст. 33 Закона о местной публичной администрации не предусматривает прямо, кто может обращаться в суд и как может быть обжаловано возможное отстранение от должности. „Ждем, чтобы Конституционный суд высказался, если норма, на основании которой был отстранен мэр, является конституционной или нет. В случае если Конституционный суд примет решение о неконституционности нормы, будут и последствия касательно постановления первой инстанции”, - заявила Татьяна Йову.

В четверг, 10 августа, Буюканский суд Кишинева должен рассмотреть ходатайство прокуроров о продлении ареста в отношении отстраненного от должности генпримара Дорина Киртоакэ. В настоящее время он находится под домашним арестом.